Ministerul Mediului pregătește actualizarea prețului mediu folosit în dosarele de tăieri ilegale, după ce s-a constatat că valoarea oficială este cu mult sub realitatea pieței.

Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care avertizează că diferența dintre tariful real și cel folosit de autorități permite subestimarea prejudiciilor.

În prezent, prețul mediu utilizat pentru stabilirea pagubelor generate de tăierile ilegale este de 164 de lei pe metru cub, deși datele Institutului Național de Statistică indică un tarif real de 272 de lei.

Diana Buzoianu a explicat situația

„Ştiţi cum se calculează prejudiciile în dosare pe tăieri ilegale? Se înmulţesc metri cubi de lemn tăiaţi ilegal cu preţul mediu pentru un metru cub. Ştiţi care e preţul mediu luat în calcul de autorităţi pentru calcularea acestor prejudicii? 164 de lei. Asta deşi preţul mediu real este mult mai mare de ani de zile. Şi, uite aşa, ajung unii infractori să fie consideraţi că au produs prejudicii mult mai mici decât cele reale.”

Buzoianu a adăugat că responsabilitatea stabilirii acestui preț aparține Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, însă legea nu a mai fost actualizată din 2017:

„Bine, bine dar cum se stabileşte care e preţul mediu pentru un metru cub de lemn luat în calcul în astfel de cazuri de autorităţi? Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are această datorie prin lege pe care trebuie să o iniţieze. De 8 ani această lege nu a mai fost updatată, deşi preţul mediu pentru un metru cub de lemn, conform datelor de la INS, este de 272 de lei”.

Proiect de lege în pregătire

Diana Buzoianu a mai anunțat că în următoarele zile va fi publicat un proiect legislativ care va aduce în acte prețul real al lemnului, astfel încât prejudiciile să fie corect evaluate.

În acest sens, ministra a transmis:

„Ca să recunoască toate autorităţile preţul mediu real pentru un metru cub de lemn şi să folosească această sumă când calculează prejudicii. Hai că se poate să plătească cei care ne jefuiesc pădurile”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.