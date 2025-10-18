Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacţionat după publicarea raportului de la Salina Praid al Corpului de control al prim-ministrului, confirmând că demiterea fostului director al Apelor Române şi asumarea unor reforme profunde pentru instituţie ”reprezintă decizia corectă”.

„Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul de la Salina Praid este public. Constatările sunt clare: la Salina Praid, riscul de inundare a fost subevaluat, măsurile luate au fost doar temporare, iar investiţiile necesare pentru protecţia reală au fost amânate. Acest document confirmă, încă o dată, că decizia de demitere a fostului director al Apelor Române şi de asumare a unor reforme profunde pentru această instituţie a fost o decizie corectă, obiectivă, bazată pe fapte, nu pe impresii”, a ținut să puncteze ministrul Mediului.

„Dar mai arată ceva important. Este nevoie urgentă de măsuri ambiţioase, curajoase, pentru ca Apele Române să fie reconstruită într-o instituţie care să protejeze una dintre cele mai importante resurse ale ţării: apa. În aceste zile fix analiza pe aceste măsuri este prioritatea 0 a Ministerului Mediului”, a mai adpugat Diana Buzoianu.

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională „Apele Române”, după inundarea Salinei Praid concluzionând că riscul a fost subevaluat, iar măsurile tehnice nu asigurau protecţia pe termen lung.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!