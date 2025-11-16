Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat că nu va mai semna nicio lege privind ajutorul acordat cetățenilor ucraineni, cu excepția situației în care autoritățile vor conveni asupra unei politici complet noi.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei adunări publice la Minsk Mazowiecki, relatează Gazeta.pl, citată de Ukrainska Pravda.

Președintele Poloniei a subliniat că măsurile actuale pun pe același nivel cetățenii polonezi și pe cei ai unui alt stat, o situație pe care o consideră inacceptabilă.

Miza: programul social „Familia 800+” și extinderea beneficiilor

Nawrocki a explicat că proiectul inițial prevedea extinderea beneficiului 800+ și pentru ucrainenii care nu lucrează în Polonia, o decizie pe care a catalogat-o drept „nedrept față de polonezi”. Din acest motiv, a refuzat să îl aprobe.

El a semnat doar varianta revizuită, despre care afirmă că răspunde parțial preocupărilor sale.

Programul „Familia 800+” oferă o alocație lunară de aproximativ 220 de dolari pentru fiecare copil sub 18 ani, indiferent de venitul familiei.

„Am semnat a doua versiune a proiectului de lege pentru că nu vreau să fiu președintele haosului. Dar le-am reamintit prim-ministrului și majorității parlamentare că aceasta este ultima dată când semnez această lege privind asistența pentru ucraineni.”

Tratament egal pentru minorități

Șeful statului a afirmat că, după trei ani de război, comunitatea ucraineană din Polonia trebuie tratată „responsabil”, însă în aceleași condiții ca și celelalte minorități naționale.

„Legea a fost adoptată pentru că nu vreau să contribui la haos. Dar mă aștept ca deciziile viitoare să fie realiste și echitabile”, a mai spus Nawrocki.

Avertisment privind riscul de „haos” și apel către guvern

Președintele a insistat asupra nevoii unei politici echilibrate, care să protejeze atât interesele Poloniei, cât și pe cele ale ucrainenilor aflați pe teritoriul țării.

Acesta a avertizat că lipsa unei strategii coerente ar putea duce la „haos în martie anul viitor”.

