Cu războiul la graniță, Polonia intenționează să instruiască 500.000 de voluntari pentru a întări apărarea țării

Guvernul Poloniei a anunțat joi că țara, vecină atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, plănuiește să instruiască până la 500.000 de voluntari până la sfârșitul anului viitor, pentru a-și consolida capacitățile de apărare. De la invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, Polonia, membră NATO și UE, și-a intensificat eforturile de apărare pentru a descuraja eventualele agresiuni externe, notează AFP.

Planurile Poloniei privind viitorul țării

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că scopul noului program de instruire este de a pregăti țara și cetățenii săi în cazul unei escaladări viitoare. Denumit „Întotdeauna Pregătiți”, programul se adresează „tuturor cetățenilor polonezi care doresc să beneficieze de el”, a precizat ministrul într-o conferință de presă. Programul va include sesiuni individuale și de grup, „destinate atât tinerilor, chiar cei din școlile primare sau gimnaziale, cât și angajaților, antreprenorilor și seniorilor”, a adăugat el.

Guvernul intenționează să instruiască 100.000 de persoane până la sfârșitul acestui an și „aproximativ 400.000” până la finalul lui 2026, conform ministrului adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk. Cei interesați se vor putea înscrie la sesiuni printr-o aplicație oficială de mobil, utilizată pe scară largă în Polonia.

Programul va include atât sesiuni existente, cât și inițiative noi menite să „consolideze apărarea națională și reziliența socială”, a spus ministrul adjunct. Kosiniak-Kamysz a adăugat că în 2022 „poporul ucrainean a fost prins nepregătit. În cei patru ani de război, și-au dezvoltat aceste abilități, dar la începutul conflictului lipsau competențele de răspuns la criză. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu.” El a mai precizat că anul viitor bugetul Poloniei pentru apărare va atinge un nivel record, de 4,8% din PIB.

