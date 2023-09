Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Cătălin Sprinceană, a declarat că a încercat până în ultimul moment să salveze organizarea Turului României din acest an, alături de sponsorul principal şi de Agenţia Naţională pentru Sport (ANS), dar demersurile nu au avut succes, potrivit agerpres.ro.

”Am avut nişte zile cumplite şi am în continuare, am încercat să salvez Turul României pe ultima sută de metri, dar nu vreau să fac alte declaraţii decât cele din comunicatul de presă. Vreau doar să subliniez faptul că am făcut eforturi până în ultimul moment. Amânarea Turului din septembrie pentru octombrie este cred unul dintre cele mai bune exemple. Nu ne-am dorit să abandonăm acest proiect de suflet. Am făcut toţi eforturi, Federaţia Română de Ciclism, sponsorul principal, ANS, dar suntem într-un context nefavorabil şi asta e situaţia. Toată lumea a fost de bună credinţă. Suntem pe nedrept acum puşi la zid de unii şi alţii, în condiţiile în care am încercat să salvăm Turul. Sunt în cea mai ingrată situaţie, în vară puteam să spunem OK, nu facem Turul, şi să-mi văd de treaba mea, să mă focusez pe ediţia de anul viitor şi pe alte alte proiecte pe care le are federaţia. Am refuzat acest lucru cu convingerea că situaţiile astea se vor se vor debloca şi iată că am ajuns în aceeaşi situaţie”, a spus Sprinceană, ales preşedinte al FRC la Adunarea Generală din 28 aprilie.

Pe 5 iulie, preşedinta ANS, Elisabeta Lipă, a spus într-o conferinţă de presă că a aprobat suma de 2,5 milioane lei pentru susţinerea organizării Turului României 2023. Această sumă nu a mai ajuns însă în contul ANS şi nici la FRC, care a fost nevoită să anuleze evenimentul reprogramat pentru perioada 18-22 octombrie.

Şeful Federaţiei a precizat că nu se aşteaptă la eventuale sancţiuni de la Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI): ”Este un caz de forţă majoră. Când am cerut amânarea Turului României nu am primit nicio sancţiune. I-am notificat că nu mai organizăm Turul. Noi suntem într-o relaţie de parteneriat cu UCI, lucrăm cu ei la o grămadă de proiecte şi ne cred pe bună dreptate, nu trebuie să le trimitem justificări”.

Sprinceană a lămurit şi absenţa lui Vlad Dascălu, campionul european de mountain bike, de la testul olimpic de la Elancourt (Paris), unde ar fi trebuit să participe pentru a-şi lua reperele în vederea Jocurilor Olimpice de la Paris, prin faptul că a fost testat pozitiv la Covid-19.

”A făcut Covid, dar îl puteţi viziona vineri seara şi duminică seara la Eurosport, în cadrul Cupei Mondiale de la Snowshoe (SUA/27 septembrie-1 octombrie). Sunt scenarii care circulă, dar adevărul este mult mai simplu. Sper ca acum să fie bine din punct de vedere fizic, dar nu a avut o formă gravă”, a declarat Sprinceană.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!