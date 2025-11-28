5.7 C
Presa internațională, după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Cu două zile înainte de a prezenta CE programul SAFE”

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
declaratii mosteanu retragere inquam photos octav ganea
Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, și-a înaintat vineri demisia, după ce au ieșit la iveală informații false în CV-ul său oficial, marcând al doilea caz recent din Europa în care un oficial al apărării unui stat apropiat de Rusia își pierde funcția.

Ionuț Moșteanu a demisionat, presa internațională a reacționat

Moșteanu a menționat în CV-ul său că a absolvit Universitatea Athenaeum din București, deși nu a urmat niciodată cursurile acestei instituții. De asemenea, a indicat Facultatea de Automatică de la Universitatea Politehnică din București, pe care însă a abandonat-o.

Într-o declarație publică, Ionuț Moșteanu a precizat că nu dorește ca discuțiile despre trecutul său educațional să distragă atenția de la problemele de securitate națională cu care se confruntă România: „România și Europa se află sub amenințarea Rusiei. Trebuie să ne apărăm securitatea națională cu orice preț. Nu vreau ca greșelile mele din trecut să umbrească misiunea celor care conduc acum țara.”

Guvernul român a anunțat că ministrul Economiei, Radu Miruță, va prelua interimar portofoliul Apărării până la numirea unui succesor permanent.

CITEȘTE ȘI – Reacții politice după demisia ministrului Apărării. Cine preia interimatul și ce spun liderii USR

Demisia lui Moșteanu intervine într-un context tensionat pentru România, țară care se confruntă în prezent cu incursiuni regulate ale dronelor rusești.

În plus, scrie politico.com, autoritățile de la București au la dispoziție doar 48 de ore pentru a transmite Comisiei Europene planul de utilizare a fondurilor din programul UE „SAFE”, destinat achiziției de armament. România urmează să fie al doilea mare beneficiar al acestei scheme, fiind alocată o sumă de 16,6 miliarde de euro.

Sursa citată precizează că Moșteanu și-a dat demisia chiar cu două zile înainte de a prezenta CE programul SAFE.

Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
