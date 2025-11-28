Demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a generat reacții rapide pe scena politică. Președintele USR, Dominic Fritz, i-a transmis un mesaj public de apreciere, mulțumindu-i „pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”.

Într-o postare pe Facebook, liderul USR afirmă:

„Am un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. A fost un ministru integru, implicat şi respectat de parteneri internaţionali. Îi mulţumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”.

Fritz subliniază și rolul acestuia în negocierea programului SAFE, prin care România urmează să investească peste 16 miliarde de euro în modernizarea Armatei: programul „s-a negociat cu succes şi datorită lui”.

Liderul USR adaugă:

„Îl ştiu pe Ionuţ. Am trecut prin bune şi grele. Este un om corect, un tată mândru şi a ales să se implice cu curaj atunci când alţii au preferat să nu se expună. USR va rămâne neclintit în apărarea unei Românii europene, prospere şi sigure”.

Premierul Ilie Bolojan ia act de demisie și anunță interimatul

Premierul Ilie Bolojan a confirmat vineri că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier.

„Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, afirmă șeful Executivului într-un mesaj transmis public.

Acesta a anunțat că îl va propune președintelui ca interimar pe Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (USR):

„Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de dl Radu Miruţă”.

Contextul demisiei: controverse legate de CV

Ionuț Moșteanu și-a prezentat demisia pe fondul scandalului declanșat de informațiile contradictorii din CV-ul său.

El afirmă că a discutat despre această decizie cu președintele, premierul, liderul USR și cu mai mulți colegi din partid.

