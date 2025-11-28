Demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a generat reacții rapide pe scena politică. Președintele USR, Dominic Fritz, i-a transmis un mesaj public de apreciere, mulțumindu-i „pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”.
Într-o postare pe Facebook, liderul USR afirmă:
„Am un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. A fost un ministru integru, implicat şi respectat de parteneri internaţionali. Îi mulţumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”.
Fritz subliniază și rolul acestuia în negocierea programului SAFE, prin care România urmează să investească peste 16 miliarde de euro în modernizarea Armatei: programul „s-a negociat cu succes şi datorită lui”.
Liderul USR adaugă:
„Îl ştiu pe Ionuţ. Am trecut prin bune şi grele. Este un om corect, un tată mândru şi a ales să se implice cu curaj atunci când alţii au preferat să nu se expună. USR va rămâne neclintit în apărarea unei Românii europene, prospere şi sigure”.
Premierul Ilie Bolojan ia act de demisie și anunță interimatul
Premierul Ilie Bolojan a confirmat vineri că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier.
„Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, afirmă șeful Executivului într-un mesaj transmis public.
Acesta a anunțat că îl va propune președintelui ca interimar pe Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (USR):
„Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de dl Radu Miruţă”.
Contextul demisiei: controverse legate de CV
Ionuț Moșteanu și-a prezentat demisia pe fondul scandalului declanșat de informațiile contradictorii din CV-ul său.
El afirmă că a discutat despre această decizie cu președintele, premierul, liderul USR și cu mai mulți colegi din partid.
1.Noua ”starleta” a cârdașiei mitomano-cleptocrato-prostocrate useristo-peneliste din guvernul Bolojan e un alt impostor userist, Radu Miruta, deja ministru la economie si alte blea..blea..blea.., uns deunazi si ministrul interimar la Aparare in locul escrocului deja dovedit, Ionut Mosteanu, si el tot userist.
Nu aveam niciun dubiu ca si Miruta ăsta, userist fiind si ministru in guvernul lui Bolojan, e si el tot un escroc, care si-a tras kilograme de diplome, pentru a putea suge din pozitia de bugetar de lux, ca demnitar pe line de partid. Asa ca, nu m-a surprins catusi de putin sa aflu ca in CV-ul acestui alt ministru al gruparii neo-bolsevice USR sunt trecute o facultate la București și alta la Târgu Jiu facute în același timp, si ca deja in 2009 era stagiar si inginer, desi, conform aceluiasi CV, a terminat Politehnica abia în 2009! Cireasa de pe tortul imposturii? Desigur, un doctorat (in drept-2013), cum altfel!?
2. Oricat l-ar pupa in dos si pe ăsta scabrosii propagandisti PNL-USR, e clar ca buna ziua ca si USR-istul Miruta e un impostor si un escroc ordinar! Adica se potriveste perfect profilului de membru USR dar si al membrilor PNL, cu care USR face cardasie!
Faptul ca USR-istii si-au asumat a doua oara cîrdășia cu mafia PNL (dupa ce liberalii au mictionat in capul lor prima oara si i-au zburat din guvern ca sa faca loc pesedistilor), iar in plus stau acum la aceasi masa si cu PSD, vorbeste de la sine despre ”calitatea” , integritatea” si ”moralitatea” membrilor si ..simpatizantilor USR, ca sa nu mai vorbesc despre jigodismul cu care USR-istii si-au tradat candidatul la prezidentiale in plina campanie electorala, pentru a sustine un retardat! La asemenea ”rîme” se referea Immanuel Kant cand spunea, ”Sa nu te plangi ca esti strivit, daca ai ales sa fii vierme!” (Mosteanu a fost deja ”strivit”. Who’s next?)