Guvernul a decis menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază pentru încă șase luni, până în martie 2026. Premierul Ilie Bolojan a explicat că măsura a fost adoptată în urma unor analize și nu ca rezultat al unor calcule politice.

Ilie Bolojan a anunțat miercuri că Executivul prelungește plafonarea prețurilor la alimentele de bază.

Premierul a subliniat că decizia nu are un caracter populist, ci se bazează pe evaluări economice.

„Consider că intervenţiile în piaţă nu sunt soluţia pentru o scădere reală a preţurilor”, a precizat acesta.

Susținerea producției interne, prioritară

Premierul a atras atenția că o parte semnificativă din produsele alimentare sunt importate și a subliniat necesitatea unor politici pentru sprijinirea producției românești.

„Gândiţi-vă că, de exemplu, carnea de porc este importantă într-o pondere mare. Alimentele pentru animale sunt importate aproape în totalitate, hrana pentru animale şi aşa mai departe. O a doua componentă pe care am discutat-o cu marile reţele de magazine este susţinerea exporturilor româneşti, aşa cum din România vin importuri prin marile reţele de magazine”, a declarat Bolojan.

Deschidere pentru investiții străine

Șeful Guvernului a transmis că România trebuie să atragă mai multe investiții în sectorul agroalimentar.

„Trebuie să susţinem în continuare investiţiile străine în acest domeniu şi nu numai în zona de procesare, în aşa fel încât mari companii care au branduri pe piaţa românească, dar nu au fabrici în România, dacă sunt în celelalte ţări europene, trebuie invitate. Şi asta voi face în perioada următoare: să fie prezenţi pe piaţa românească, pentru că asta înseamnă producţie în România, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă câştiguri suplimentare pentru români”, a mai afirmat Bolojan.

