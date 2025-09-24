Deficitul bugetar convenit cu Comisia Europeană ajunge la 159 de miliarde de lei, iar principala provocare este creșterea costurilor cu dobânzile, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că România va încheia anul cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB, adică 159 de miliarde de lei.

El a explicat că impactul măsurilor fiscale din acest an se va resimți parțial, la nivel de 0,6–0,7% din PIB, dar în 2025 efectele vor depăși 2,5%.

„Deci anul viitor am putea să ne apropiem de un deficit de puţin peste 6% din PIB şi să intrăm într-o traiectorie normală”, a afirmat premierul.

Rectificare bugetară și cheltuieli presante

Guvernul urmează să aprobe săptămâna viitoare rectificarea bugetară, proces care va fi lansat oficial joi.

„Cel mai târziu vineri dimineaţa, rectificarea va fi publicată în transparenţă decizională, iar la începutul săptămânii viitoare Guvernul va fi convocat într-o ședință extraordinară pentru adoptare”, a precizat Bolojan.

Premierul a subliniat că principala influență asupra deficitului este creșterea costurilor cu dobânzile. Estimările inițiale de peste 40 de miliarde de lei au fost depășite, iar acum nota de plată trece de 50 de miliarde.

În paralel, presiunea cea mai mare asupra bugetului este generată de investițiile din fonduri europene. România a contractat proiecte în valoare de aproape 40 de miliarde de euro, dublu față de alocările inițiale, ceea ce obligă la cheltuieli suplimentare în 2024 și anii următori.

PNRR, apărare și investiții în infrastructură

Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să absoarbă peste 10 miliarde de euro din PNRR până la finalul anului viitor, iar acest obiectiv va ocupa „o bună parte din spaţiul bugetar pentru investiţii”.

În ceea ce privește apărarea, România și-a menținut angajamentul de a aloca 2,2% din PIB, dintre care aproape 1% este direcționat către achiziții militare.

„Această cotă de 1%, în următorii cinci ani de zile, va fi acoperită de programul SAFE, ceea ce înseamnă că avem garanţia că programele României, absolut necesare pentru apărare, au o finanţare constantă şi bugete asigurate în anii următori”, a subliniat premierul.

Printre investițiile prioritare se numără tronsoanele de autostradă Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni, evaluate la peste 3 miliarde de euro.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.