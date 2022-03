Stelian Tănase dă de pământ cu NATO și liderii Europeni după ce l-au abandonat pe Zelenski în cererea de ”no fly zone”

Stelian Tănase a condamnat refuzul NATO de a nu crea o zonă ”no fly” deasupra Ucrainei spunând dând de înțeles că totul este un circ, iar liderii europeni au deja pregătite discursurile lacrimogene la adresa cuceririi Ucrainei.

”ADIO ARME! Zelensky ieri a criticat sever NATO. Citez ” Refuzind sa infiinteze o zona de excludere aeriana, astazi liderii NATO au dat unda verde pentru continuarea bombardarii oraseleor si satelor ucrainiene. Toti oamenii care vor muri de azi inainte, vor muri si din cauza voastra, din cauza slabiciunii voastre, din cauza dezbinarii voastre. ” Zelensky are dreptate. In fiecare zi asculta comunicatele , promisiunile, avertismentele date de liderii tarilor NATO. Dar cuvintele nu pot confrunta o armata si nu pot opri ofensiva armatei rusesti, nu impiedica masacrele si distrugerile, nu apara vietile omenesti. Sanctiunile econimice sunt in mare parte o iluzie, poporul rus, invatat cu greutatile, le va suporta cu bine. Iar oligarhii nu le vor simti, au tot cei le trebuie in materie de limuzine, vile, caviar… Dar Biden Ursula,von der Leyen, Macron, Scholz nu au aflat asta. Vedem liderii tarilor NATO zilnic in conferinte de presa, in programe live din studiourile TV. Ii zarim la Parlament, mitinguri electorale. Atacul terorist al Rusiei asupra Ucranei este folosit ca un prilej de a-si face reclama. De a vorbi mult si de a face puțin, foarte puțin. Liderii NATO sunt mereu cu un pas in spate, in intirziere față de realitatea din teren. Exprimă regrete, depling, manifestă compasiune. Așa vor face și la finalul războiului acesta murdar, cînd Ucraina in ruine, înfrintă, își va număra morții, distrugerile, refugiații. Liderii lumii occidentale se pregătesc – de pe acum resemnați – să regrete cu batistele udate de lacrimi, distrugerea Harkovului, Kievului, Odessei, Lvovului, Cernauțiului… Au gata scrise textele ce vor fi citite cu emfază, in fața camerelor teve. Repetă de pe acum la oglindă frazarea și gesticulația.”