După luni consecutive de scăderi, piața auto dă semne vizibile de revenire. În octombrie, vânzările de autoturisme au înregistrat o creștere de peste 11% față de aceeași perioadă din 2024, impulsionate în special de lansarea programelor Rabla și Rabla Plus.

În total, au fost înmatriculate aproximativ 12.700 de mașini.

Alex Seremet, purtător de cuvânt BMW România, explică pentru Știrile ProTV relansarea cererii:

„Până acum piața a așteptat începerea programului Rabla, Rabla Plus. Acum, când programul e funcțional, s-a dat drumul la piață. A existat un efort special din partea dealerilor de a construi oferte pentru a compensa întârzierea programului.”

Producătorii forțează vânzările cu discounturi mari

Întârzierile programului Rabla au lăsat importatorii cu stocuri considerabile, iar mărcile auto au reacționat prin reduceri masive aplicate modelelor aflate deja în depozite.

În funcție de versiune și motorizare, discounturile încep de la 3.500 de euro și pot ajunge până la 9.000 de euro pentru autoturismele din segmentele superioare.

În același timp, producătorii continuă să investească masiv în tehnologii moderne: funcții interactive, aplicații dedicate și sisteme inteligente menite să îmbunătățească experiența de condus.

Electricele revin în atenția clienților

Anul 2025 reprezintă un punct de cotitură pentru industria auto, în contextul noilor norme europene privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. În România, deși mașinile electrice s-au vândut mai greu la începutul anului, ultimele luni arată o schimbare de trend.

În octombrie, autoturismele pur electrice au consemnat o creștere impresionantă, de 80% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la o cotă de piață de 8%.

Evoluții bune s-au înregistrat și în segmentele mild-hybrid, full-hybrid și plug-in hybrid.

Industria auto rămâne unul dintre pilonii economiei românești, cu o contribuție majoră la PIB și cu o evoluție tot mai strâns legată de transformarea tehnologică și tranziția către emisii reduse.

