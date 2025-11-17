Piața auto din România a continuat să avanseze în luna octombrie 2025. Înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 12.769 de unități, cu 11% peste nivelul din octombrie 2024, arată datele DGPCI analizate de APIA.
Cel mai puternic ritm de creștere îl înregistrează mașinile 100% electrice (BEV), cu un salt de 80% față de anul trecut și o cotă de piață de 8%.
Împreună cu hibridele și plug-in-urile, categoria „electrificatelor” ajunge la 56,5% din totalul pieței — depășind, cumulat, benzina și motorina.
Topul mărcilor și modelelor din octombrie
Dacia rămâne lider detașat, urmată de Toyota și Renault.
Mărci:
- Dacia – 3.439 unități
- Toyota – 1.332
- Renault – 905
Modele:
- Dacia Logan – 1.281
- Dacia Sandero – 751
- Dacia Duster – 703
- Dacia Bigster – 438
Cum arată piața pe segmente
- SUV-uri: 50,8%, în creștere cu 11%
- Clasa C: 25,9%, în scădere cu 3,2%
- Clasa B: 16,4%, creștere de 39,2%
Propulsii: electrificarea câștigă teren
Comparativ cu octombrie 2024, totalul motorizărilor electrificate (BEV, PHEV, full hybrid, mild hybrid) atinge 56,5% din piață — un record pentru România.
Top modele 100% electrice (ian–oct 2025)
Dacia Spring – 1.189 unități (-47%, afectată de absența programului Rabla)
- Hyundai Kona – 565
- Tesla Model 3 – 522
- Plug-in hybrid:
- Ford Kuga – 574
- Hyundai Tucson – 570
- Volkswagen Tiguan – 508
Full hybrid:
- Toyota Corolla – 3.575
- Dacia Duster hybrid – 2.673
- Toyota Yaris Cross – 2.333
Mild-hybrid
- Dacia Duster – 5.347
- Hyundai Tucson – 1.656
- Ford Puma – 1.361
Vehicule comerciale: evoluții mixte
- Comerciale ușoare (<3,5 t): -1,8% în octombrie
- Comerciale electrice ușoare (ian–sept): +7,7%
- Camioane >16 t și autotractoare: +30%
- Total vehicule grele + autobuze: +35%.
