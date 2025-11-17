Mașinile electrice revin în forță pe piața auto. Înmatriculările au crescut cu 80% în octombrie

Narcis Rosioru
Piața auto din România a continuat să avanseze în luna octombrie 2025. Înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 12.769 de unități, cu 11% peste nivelul din octombrie 2024, arată datele DGPCI analizate de APIA.

Cel mai puternic ritm de creștere îl înregistrează mașinile 100% electrice (BEV), cu un salt de 80% față de anul trecut și o cotă de piață de 8%.

Împreună cu hibridele și plug-in-urile, categoria „electrificatelor” ajunge la 56,5% din totalul pieței — depășind, cumulat, benzina și motorina.

Topul mărcilor și modelelor din octombrie

Dacia rămâne lider detașat, urmată de Toyota și Renault.

Mărci:

  • Dacia – 3.439 unități
  • Toyota – 1.332
  • Renault – 905

Modele:

  • Dacia Logan – 1.281
  • Dacia Sandero – 751
  • Dacia Duster – 703
  • Dacia Bigster – 438

Cum arată piața pe segmente

  • SUV-uri: 50,8%, în creștere cu 11%
  • Clasa C: 25,9%, în scădere cu 3,2%
  • Clasa B: 16,4%, creștere de 39,2%

Propulsii: electrificarea câștigă teren

Comparativ cu octombrie 2024, totalul motorizărilor electrificate (BEV, PHEV, full hybrid, mild hybrid) atinge 56,5% din piață — un record pentru România.

Top modele 100% electrice (ian–oct 2025)

Dacia Spring – 1.189 unități (-47%, afectată de absența programului Rabla)

  • Hyundai Kona – 565
  • Tesla Model 3 – 522
  • Plug-in hybrid:
  • Ford Kuga – 574
  • Hyundai Tucson – 570
  • Volkswagen Tiguan – 508

Full hybrid:

  • Toyota Corolla – 3.575
  • Dacia Duster hybrid – 2.673
  • Toyota Yaris Cross – 2.333

Mild-hybrid

  • Dacia Duster – 5.347
  • Hyundai Tucson – 1.656
  • Ford Puma – 1.361

Vehicule comerciale: evoluții mixte

  • Comerciale ușoare (<3,5 t): -1,8% în octombrie
  • Comerciale electrice ușoare (ian–sept): +7,7%
  • Camioane >16 t și autotractoare: +30%
  • Total vehicule grele + autobuze: +35%.

