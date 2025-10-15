Pentru prima dată în istoria sa, pașaportul american nu mai figurează în topul celor mai puternice 10 documente de călătorie din lume, potrivit celui mai recent Henley Passport Index, care analizează accesul fără viză al cetățenilor în diverse destinații.

Anul acesta, Statele Unite se află pe locul 12, o poziție surprinzător de scăzută pentru o țară care, în urmă cu un deceniu, ocupa primul loc în clasament.

Specialiștii pun această scădere pe seama contextului geopolitic tensionat și a politicilor restrictive adoptate în ultimii ani, unele dintre ele asociate cu administrația președintelui Donald Trump.

Documentul american, cândva considerat un simbol al libertății de circulație, nu mai oferă același acces facil la destinațiile internaționale ca în trecut.

Cine domină topul mondial

În prezent, Singapore, Coreea de Sud și Japonia ocupă primele trei locuri în clasament, datorită numărului mare de state în care cetățenii lor pot călători fără viză.

România se situează pe locul 13, la mică distanță de SUA, confirmând o creștere constantă a libertății de circulație pentru cetățenii români în ultimii ani.

