Reprezentantul comercial al Statelor Unite avertizează că Washingtonul este „pregătit să răspundă proporțional” dacă Beijingul menține restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare.

Statele Unite ar putea impune tarife de 100% pentru bunurile chinezești încă din 1 noiembrie, în funcție de modul în care Beijingul gestionează disputa privind exporturile de pământuri rare, a declarat pentru CNBC reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

„Totul depinde de ce vor face chinezii. Ei sunt cei care au ales să escaladeze această situație”, a subliniat Greer, confirmând că Washingtonul este pregătit să reacționeze ferm.

Beijingul restricționează exporturile strategice

Săptămâna trecută, China a anunțat restricții extinse asupra exporturilor de pământuri rare, materiale esențiale pentru industria de apărare, tehnologie, semiconductori și automobile.

Această decizie a surprins oficialii americani și a venit cu puțin timp înaintea întâlnirii programate între Donald Trump și președintele Xi Jinping, care urmează să aibă loc la summitul APEC de la Seul, Coreea de Sud, la sfârșitul lunii.

Casa Albă cere dialog, dar avertizează Beijingul

Greer a precizat că Washingtonul „rămâne pregătit să răspundă proporțional” dacă noile restricții chineze vor fi applicate. Acesta a adăugat că Statele Unite „speră că dialogul dintre cele două puteri va putea reduce tensiunile comerciale înainte ca acestea să afecteze economia globală”.

Disputa privind pământurile rare – resurse esențiale pentru producția de tehnologie avansată – riscă să reaprindă conflictul comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii.

O eventuală dublare a tarifelor de import ar putea afecta lanțurile globale de aprovizionare și ar amplifica incertitudinile economice internaționale, chiar înainte de summitul APEC.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.