Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect de lege care oferă părinților cu copii încadrați în grad de handicap, cu vârsta de până la 18 ani, posibilitatea de a lucra opt zile pe lună de acasă sau în regim de telemuncă.

Excepție de la proiectul de lege aprobat de către deputați fac situațiile în care natura activității nu permite acest mod de lucru.

Legea prevede și beneficii suplimentare pentru părinții cu mai mulți copii cu dizabilități sau pentru cei care au gemeni, tripleți ori multipleți.

Aceștia vor primi câte două zile suplimentare de telemuncă pentru fiecare copil, pe lângă cele opt zile deja acordate.

Textul legislativ stipulează clar:

„Salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani încadraţi în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr.81/2018 (…). În cazul salariaţilor care au în întreţinere 2 sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, suplimentar faţă de cele 8 zile, pentru fiecare copil se mai acordă câte 2 zile pe lună (…). De această prevedere beneficiază şi salariaţii care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani.”

Proces legislativ finalizat

Proiectul fusese deja aprobat de Senat, iar Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a dat votul final. Astfel, modificarea Codului muncii urmează să intre în vigoare.

