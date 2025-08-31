Anul acesta, echiparea completă pentru școală este semnificativ mai scumpă, unele produse având tarife chiar și cu 30% mai mari decât în 2024

Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar, febra cumpărăturilor a pus stăpânire pe părinți. Anul acesta, echiparea completă pentru școală este semnificativ mai scumpă, unele produse având tarife chiar și cu 30% mai mari decât în 2024.

Ghiozdanele, penarele, uniformele și caietele, articole nelipsite de pe lista oricărui elev, au cele mai vizibile scumpiri. Potrivit unei analize realizate de institute de cercetare de piață, un pachet de bază pentru clasele primare începe de la aproximativ 370 de lei și poate depăși 700 de lei, în funcție de calitatea produselor și de preferințele părinților. În situațiile în care se adaugă articole suplimentare sau se aleg branduri cunoscute, nota de plată sare de 1.000 de lei.

Atmosfera din magazinele specializate este una amestecată: copii încântați de vitrinele pline cu ghiozdane colorate, părinți cu liste lungi în mână și fețe îngrijorate. Părinții sunt inventivi de nevoie. Unii spun că vor folosi ce a rămas din anul trecut și vor completa doar cu strictul necesar, pentru că nu își permit să cumpere totul de la capăt.

Specialiștii în educație atrag atenția că, în ciuda presiunii comerciale, există o listă minimală de articole esențiale. Printre acestea se numără ghiozdanul ergonomic, penarul echipat cu stilou și creioane, caietele specifice fiecărei clase, creioanele colorate groase, acuarelele non-toxice, lipiciul, foarfeca cu vârf rotunjit, rigla și un set de etichete personalizate. Acestea acoperă nevoile reale de la început de an, restul fiind considerate opționale.

Pe lista produselor care pot fi amânate sau chiar evitate se regăsesc seturile mari de carioci, acuarelele profesionale, penarele sofisticate cu zeci de instrumente, ghiozdanele de firmă sau accesoriile decorative. De asemenea, trusele complete de geometrie nu sunt necesare la clasele mici, unde accentul se pune pe exerciții de bază.

Diferențele de prețuri sunt resimțite mai ales în mediul urban, unde oferta de articole școlare este mai variată, dar și tentația produselor de brand este mai mare. În mediul rural, părinții aleg, în general, variantele de bază, adaptându-se la un buget mai strict.

Dincolo de cifre, începutul de an școlar aduce aceeași combinație de emoție și agitație: copiii își aleg caietele cu personaje preferate, părinții încearcă să jongleze cu finanțele, iar comercianții profită de perioada de vârf. Cert este că, în 2025, pregătirea pentru școală a devenit mai costisitoare ca oricând, iar familiile caută soluții de echilibru între dorințe și posibilități.

