Oscar Piastri domină sprintul din Qatar, urmat de Russell și Norris

Alexandru Stancu
f1 grand prix of belgium
SPA, BELGIUM - JULY 27: Race winner Oscar Piastri of Australia and McLaren leaves the podium with his trophy and Champagne during the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 27, 2025 in Spa, Belgium. (Photo by Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Oscar Piastri a obținut o victorie convingătoare în Sprintul de 19 tururi de la Grand Prix-ul de Formula 1 din Qatar, depășindu-i fără probleme pe George Russell și pe colegul său de la McLaren, Lando Norris.

Startul de pe pole position l-a pus pe Piastri în fruntea cursei, iar australianul a controlat ritmul fără mari emoții, singura provocare venind din uzura pneurilor spre final. George Russell, la bordul unui Mercedes, a reușit să țină pe loc al doilea monopostul McLaren al lui Norris, menținând astfel ordinea pe podium.

Max Verstappen, unul dintre marii favoriți la titlu, a avut o cursă dificilă, urcând doar de pe locul șase pe patru din cauza problemelor continue cu porpoising-ul. Kimi Antonelli părea să încheie pe cinci, după ce Yuki Tsunoda a primit o penalizare pentru depășirea limitelor pistei, însă Antonelli a fost și el sancționat cu cinci secunde după steagul în carouri, coborând pe șase și oferind astfel lui Tsunoda patru puncte importante.

Fernando Alonso și Carlos Sainz au completat lista celor care au adunat puncte, într-o cursă în care gestionarea pneurilor și evitarea greșelilor pe pistă au fost esențiale. Sprintul din Qatar a demonstrat încă o dată maturitatea lui Piastri și consistența echipei McLaren, care pleacă cu moralul ridicat înaintea cursei principale de duminică.

