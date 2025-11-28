5.7 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalSergio Ramos pleacă din Mexic! Fundașul legendar nu se retrage și își...

Sergio Ramos pleacă din Mexic! Fundașul legendar nu se retrage și își caută o nouă echipă la 39 de ani

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu

Spaniolul va părăsi Monterrey la finalul lui 2025, dar vrea să joace și în 2026: „Nu am de gând să mă opresc”

Cariera lui Sergio Ramos (39 de ani), unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului, continuă. Deși se află sub contract cu Monterrey până în decembrie 2025, spaniolul a decis să nu-și prelungească înțelegerea cu clubul mexican, potrivit informațiilor publicate de El Chiringuito.

După 30 de meciuri și 7 goluri marcate pentru Monterrey, Ramos se pregătește să plece din Mexic, însă nu are în plan să se retragă.

Surse apropiate fotbalistului susțin că acesta își dorește să își caute o nouă echipă și să continue să joace la cel mai înalt nivel și în 2026, an în care va împlini 40 de ani.

Legenda Realului, palmares impresionant și o pasiune neobișnuită

Sergio Ramos și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid (2005–2021), unde a devenit o adevărată legendă: 5 Ligi ale Campionilor, 5 titluri în La Liga, 2 Cupe ale Spaniei, 4 Supercupe ale Europei și 4 Mondiale ale Cluburilor.

După despărțirea de clubul „blanco”, Ramos a evoluat la Paris Saint-Germain (2021–2023), înainte de a semna cu Monterrey. În total, spaniolul are 25 de trofee în palmares și este campion mondial (2010) și dublu campion european (2008, 2012) cu naționala Spaniei.

Pe lângă performanțele sportive, Ramos este cunoscut și pentru o pasiune culinară mai puțin obișnuită.

„Când eram mic, îmi spuneau Maioneză, pentru că sunt obsedat de maioneză, o ador”, a povestit spaniolul într-un interviu pentru Sport.es.

Deși o iubește, Ramos recunoaște că o consumă în cantități atent calculate, pentru a-și menține fizicul de invidiat care l-a consacrat.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Gigi Becali confirmă: Charalambous și Pintilii rămân la FCSB cel puțin până la finalul sezonului

Fotbal Alexandru Stancu - 0
Gigi Becali, patronul FCSB, a pus capăt speculațiilor apărute în ultimele zile și a anunțat ferm că nu are de gând să schimbe staff-ul...

Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat la 10 ani de închisoare într-un nou dosar de evaziune fiscală

Justiție Alexandru Stancu - 0
Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai cunoscuți și controversați oameni de afaceri din România, a primit o nouă condamnare: 10 ani...

Marian Vanghelie, executat silit de ANAF pentru peste 13,7 milioane de lei

Justiție Narcis Rosioru - 0
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, pentru recuperarea sumei...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.