Sergio Ramos pleacă din Mexic! Fundașul legendar nu se retrage și își caută o nouă echipă la 39 de ani

Spaniolul va părăsi Monterrey la finalul lui 2025, dar vrea să joace și în 2026: „Nu am de gând să mă opresc”

Cariera lui Sergio Ramos (39 de ani), unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului, continuă. Deși se află sub contract cu Monterrey până în decembrie 2025, spaniolul a decis să nu-și prelungească înțelegerea cu clubul mexican, potrivit informațiilor publicate de El Chiringuito.

După 30 de meciuri și 7 goluri marcate pentru Monterrey, Ramos se pregătește să plece din Mexic, însă nu are în plan să se retragă.

Surse apropiate fotbalistului susțin că acesta își dorește să își caute o nouă echipă și să continue să joace la cel mai înalt nivel și în 2026, an în care va împlini 40 de ani.

Legenda Realului, palmares impresionant și o pasiune neobișnuită

Sergio Ramos și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid (2005–2021), unde a devenit o adevărată legendă: 5 Ligi ale Campionilor, 5 titluri în La Liga, 2 Cupe ale Spaniei, 4 Supercupe ale Europei și 4 Mondiale ale Cluburilor.

După despărțirea de clubul „blanco”, Ramos a evoluat la Paris Saint-Germain (2021–2023), înainte de a semna cu Monterrey. În total, spaniolul are 25 de trofee în palmares și este campion mondial (2010) și dublu campion european (2008, 2012) cu naționala Spaniei.

Pe lângă performanțele sportive, Ramos este cunoscut și pentru o pasiune culinară mai puțin obișnuită.

„Când eram mic, îmi spuneau Maioneză, pentru că sunt obsedat de maioneză, o ador”, a povestit spaniolul într-un interviu pentru Sport.es.

Deși o iubește, Ramos recunoaște că o consumă în cantități atent calculate, pentru a-și menține fizicul de invidiat care l-a consacrat.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!