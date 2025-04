În ianuarie 2025, numărul firmelor care și-au suspendat activitatea a ajuns la 1.706, în scădere cu 30,37% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Bucureștiul a înregistrat cel mai mare număr de suspendări, cu 192 de firme (o scădere de 30,69% față de ianuarie 2024), urmat de județele Cluj, cu 96 de suspendări (minus 26,72%), și Bihor, cu 95 de firme suspendate (minus 7,77%).

Alte județe cu suspendări semnificative sunt Iași (78, minus 17,89%), Prahova (73, minus 2,67%) și Suceava (69, plus 7,81%).

Cele mai puține suspendări în Ialomița și Galați

La polul opus, cele mai puține suspendări au fost consemnate în județele Ialomița (6, minus 70% față de ianuarie 2024), Galați (9, minus 71,88%), Caraș-Severin (11, minus 47,62%) și Gorj (14, nemodificat față de prima lună din 2024).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în Călărași (plus 21,74%), Giurgiu (plus 18,75%) și Covasna (plus 12,5%).

În schimb, scăderile cele mai mari au fost în județele Dâmbovița (minus 74,26%), Galați (minus 71,88%) și Ialomița (minus 70%).

Comerțul și construcțiile – cele mai afectate sectoare

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv în repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 301 suspendări (o scădere de 44,77% față de ianuarie 2024).

Pe locurile următoare se află sectorul construcțiilor, cu 169 de suspendări (minus 29,29%), și activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 136 de suspendări (minus 46,25%).

