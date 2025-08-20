Nestlé dezvăluie o metodă de creștere a producției de cacao, pe fondul impactului schimbărilor climatice

Confruntată cu scăderea producției cauzată de schimbările climatice, Nestlé a anunțat miercuri că lucrează la o tehnică care permite obținerea de ciocolată folosind până la 30% mai mult din fructul de cacao, notează AFP.

În mod tradițional, ciocolata se produce folosind doar boabele de cacao extrase din păstăi, ceea ce înseamnă că o mare parte a fructului — inclusiv pulpă, placentă și coaja păstăii — „rămâne în mare parte neutilizată”, a precizat gigantul elvețian din industria alimentară.

Cercetătorii Nestlé „au dezvoltat o tehnică brevetată care valorifică toate părțile fructului din păstaia de cacao”, se arată în comunicat.

Tot conținutul păstăii este colectat sub formă de masă umedă, care apoi fermentează natural, „eliberând aroma-cheie a ciocolatei”, a explicat Nestlé.

„Masa este ulterior măcinată, prăjită și uscată sub formă de fulgi de ciocolată, care pot fi folosiți pentru producerea ciocolatei fără a compromite gustul.”

Compania susține că această abordare reduce risipa și oferă în același timp fermierilor o recoltă mai bogată și o valoare mai mare.

Pe măsură ce schimbările climatice afectează tot mai mult producția de cacao din întreaga lume, explorăm soluții inovatoare care să ajute cultivatorii să valorifice la maximum potențialul recoltelor lor, a declarat Louise Barrett, șefa centrului de cercetare și dezvoltare Nestlé pentru produse de cofetărie din York, Anglia.

Deși proiectul se află încă în faza pilot, explorăm în prezent modul în care această inovație poate fi aplicată la scară mai largă, a adăugat ea.

Căldura își spune cuvântul

Prețurile la cacao au fost stabile timp de aproximativ 10 ani, dar au început să crească la începutul lui 2023.

O tonă de cacao valora 1.900 £ (2.560 $) pe piața de mărfuri din Londra în ianuarie 2023, a urcat la 3.800 £ un an mai târziu și a atins un maxim de peste 9.000 £ în decembrie.

Creșterea a fost cauzată de recolte slabe în principalele țări producătoare — Coasta de Fildeș și Ghana — ca urmare a ploilor abundente, a unei epidemii de boli a păstăilor de cacao și apoi a secetei.

În februarie, un studiu realizat de Climate Central a arătat că „căldura excesivă poate contribui la reducerea cantității și calității recoltelor” pentru cultivatorii de cacao.

Raportul a calculat că, în ultimul deceniu, schimbările climatice au adăugat aproximativ trei săptămâni suplimentare cu temperaturi de peste 32°C în Coasta de Fildeș și Ghana, în perioada principală de creștere a cacao (octombrie–martie), depășind nivelurile considerate optime pentru arborii de cacao.

Creșterea prețurilor a redus cererea și a determinat fermierii să aloce mai multe resurse pentru cultivarea cacaoului.

Acest lucru a permis ulterior o ușoară scădere a prețurilor în ultimele luni, pe măsură ce s-au refăcut rezervele pentru prima dată în patru ani.

De la începutul anului 2025, prețurile au scăzut, iar miercuri o tonă de cacao valora aproximativ 5.600 £.

