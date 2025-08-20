Un câștig uriaș de 250 de milioane de euro a fost adjudecat marți în Franța, fiind cel mai mare premiu din istoria EuroMillions repartizat pe teritoriul francez, anunță Le Figaro.

Potrivit Française des Jeux, fondul de câștiguri a ajuns la plafonul maxim, deoarece niciun jucător nu a ghicit numerele și cele două stele extrase vineri, 15 august, care afișau deja un premiu potențial de 234 de milioane de euro.

Recorduri anterioare și câștiguri europene

Recordul de câștig în Franța era de 220 de milioane de euro, obținut în octombrie 2021 de o polineziană.

La nivel european, pe 28 martie, un jucător din Austria a câștigat în premieră premiul maxim de la crearea loteriei în 2004, urmat de un câștigător irlandez pe 18 iunie.

Ce înseamnă câștigul pentru noul milionar

Cu biletul câștigător, noul milionar va fi inclus în cei mai bogați 500 de oameni din Franța, înainte de impozitare, conform clasamentului 2025 al publicației Challenges.

După anunțarea câștigului, fondul pentru următoarea extragere se va reduce la 17 milioane de euro, iar extragerea este programată marți, 26 august.