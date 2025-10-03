Șapte copii au murit după infectarea cu o bacterie ucigașă la Spitalul Sf. Maria din Iași. Ministrul Sănătății acuză nereguli grave și trimite cazul la Parchet.



Raportul Ministerului Sănătății arată că la Iași, cazurile de Serratia nu au fost raportate corect, iar ancheta epidemiologică nu a respectat normele. Șefa secției de prevenire a infecțiilor nu a putut demonstra când și de unde s-au prelevat probe, iar planul de supraveghere nu menționa numărul și tipul infecțiilor, obiective clare sau verificări regulate pe secții.

Bacteria Serratia, responsabilă pentru moartea a șapte copii în ultimele săptămâni, a fost identificată și la un bebeluș prematur dintr-un spital din Suceava. Ministrul Sănătății a cerut explicații Direcției de Sănătate Publică.

Declarațiile ministrului Sănătății

Alexandru Rogobete a prezentat joi concluziile controlului și a anunțat trimiterea dosarului la Parchet.

„Avizul de funcționare s-a emis ilegal, pentru că nu existau chiuvete pentru spălarea mâinilor personalului medical”.

„În terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienți, pentru aparținători”.

„În planul-cadru de conformare – și acesta este principalul motiv pentru care voi trimite cazul la Parchet – nu este prevăzut niciun obiectiv de remediere și nu se stipulează lipsa chiuvetelor”.

Raportul mai arată că substanțele biocide nu au fost folosite în concentrațiile recomandate, iar infecțiile cu Serratia nu figurau pe lista agenților patogeni monitorizați.

Probleme de management și numiri ilegale

Ministrul a acuzat și nereguli în numirea conducerii secției ATI. Medicul coordonator nu are statut de cadru universitar, condiție necesară pentru a conduce o secție clinică.

Rogobete a cerut schimbarea ei și a directorului medical, aceeași persoană care până de curând a fost manager interimar.

„Încurajez încă o dată toți managerii și toți șefii de secție să raporteze. Pacienții, în primul rând, sunt puși în pericol”, a declarat ministrul.

Consiliul Județean Iași, instituția în subordinea căreia se află spitalul, a promis măsuri imediate.

Costel Alexe, președinte CJ Iași:

„Vom implementa toate concluziile raportului. Voi solicita managerului ca tot ce ține de management să fie dus fără echivoc la îndeplinire. Îmi doresc ca toți cei vinovați să răspundă”.

Concluziile preliminare ale Ministerului Sănătății

Lipsa avizelor și autorizațiilor actualizate pentru produsele biocide.

Nerespectarea normelor privind amplasarea paturilor.

Aparatură medicală depozitată pe holuri.

Materiale sanitare păstrate necorespunzător.

Saloane și rezerve fără lavoare cu apă curentă.

Criza de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași a izbucnit după moartea a șase copii internați aici, infectați cu Serratia. Al șaptelea deces a fost al unui copil transferat la București, pozitiv la bacterie la sosire. Deși testul s-a negativat după câteva zile, medicii nu au reușit să îi salveze viața.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.