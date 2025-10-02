Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat joi rezultatele verificărilor efectuate la Spitalul Sf. Maria din Iaşi, unde mai mulți copii și-au pierdut viața din cauza unor infecţii nosocomiale. „În Terapia Intensivă de la acest spital se intră ca în gară”, a declarat oficialul.

Raportul Corpului de Control și cel al Inspecţiei Sanitare de Stat privind Spitalul Sf. Maria din Iaşi vor fi transmise către Parchetul General pentru verificări suplimentare, a precizat Rogobete.

Potrivit ministrului, în secția ATI nu se respectă normele privind amplasarea paturilor, iar aparatura medicală este depozitată necorespunzător pe holurile de acces. De asemenea, materialele sanitare de unică folosinţă erau depozitate în condiții improprii.

„La nivelul secţiei au fost identificate în momentul controlului materiale sanitare de protecţie sterile depăşite ca termen de valabilitate şi există un număr important, spun eu, de astfel de echipamente expirate care s-au găsit în secţia de terapie intensivă, s-au găsit în dulapurile de depozitare, şi cu siguranţă erau şi folosite mai departe pacienţilor”, a precizat ministrul.

Unele materiale au fost găsite chiar pe pervazul geamurilor, iar rezervele de spital nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru igienizarea mâinilor.

Lipsuri majore în prevenirea infecțiilor

Rogobete a subliniat că lipsa unor filtre pentru pacienți și aparținători, precum și a spațiilor speciale pentru echiparea personalului, favorizează răspândirea germenilor.

„Pe scurt, pentru a explica mult mai simplu, în terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară – nu există filtru pentru pacienţi, nu există filtru pentru aparţinători, nu există locuri specifice pentru dezinfecţia mâinilor, nu există locuri specifice dedicate pentru a putea aparţinătorul sau personalul medical din afara secţiei să se poată echipa cu echipamente de protecţie”, a mai spus ministrul.

Aceste deficiențe, spune el, au dus la extinderea rapidă a focarului și la pierderea controlului în gestionarea infecțiilor nosocomiale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.