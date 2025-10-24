NBA, salvată de spectacol! Două meciuri fabuloase cu prelungiri, recorduri personale și dueluri de legendă

Gilgeous-Alexander a înscris 55 de puncte pentru Thunder, iar Steph Curry a făcut magie pentru Warriors.

Într-o noapte marcată de scandalurile care au zguduit NBA, cu arestările lui Chauncey Billups și Terry Rozier, liga nord-americană a fost salvată, la propriu, de spectacolul de pe parchet. Două meciuri memorabile – Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder și Golden State Warriors vs. Denver Nuggets – au oferit publicului o demonstrație de forță, talent și dramatism, ambele partide fiind decise abia după prelungiri.

Shai Gilgeous-Alexander, 55 de puncte și un recital pentru campioană

Reeditarea finalei din iunie a adus o confruntare intensă la Indianapolis, între Indiana Pacers și Oklahoma City Thunder. Într-un meci care a avut nevoie de două reprize suplimentare pentru a-și desemna câștigătoarea, Thunder s-a impus cu 141-135, iar MVP-ul sezonului trecut, Shai Gilgeous-Alexander, a fost, din nou, omul decisiv.

Starul canadian a avut o prestație uluitoare: 55 de puncte (record personal), 8 recuperări și 5 pase decisive, confirmându-și statutul de lider absolut al campioanei en-titre.

„Este genul de jucător care transformă orice moment într-o capodoperă. Când ceilalți obosesc, el accelerează”, a scris ESPN despre Gilgeous-Alexander, care a condus o echipă matură, eficientă și capabilă să gestioneze perfect presiunea.

Ajay Mitchell (26 de puncte, 4 pase decisive) și Aaron Wiggins (23 de puncte, 9 recuperări) au completat victoria celor din Oklahoma, în timp ce pentru Pacers, Bennedict Mathurin (36 de puncte, 11 recuperări) și Pascal Siakam (32 de puncte, 15 recuperări) au fost principalii remarcați.

Steph Curry, de neoprit! Warriors înving Denver după un nou thriller

La San Francisco, Golden State Warriors a oferit o seară demnă de tradiția sa din ultimul deceniu. Într-un duel de intensitate maximă cu Denver Nuggets, campioana din 2023, echipa lui Steve Kerr s-a impus cu 137-131, după prelungiri, într-un meci care a avut de toate: execuții spectaculoase, recorduri personale și o atmosferă electrizantă în Chase Center.

Deși Aaron Gordon a jucat meciul carierei sale, cu 50 de puncte și 8 recuperări, iar Nikola Jokic a reușit un nou triple-double (21 de puncte, 13 recuperări, 10 pase decisive), eroul serii a fost, din nou, Steph Curry.

MVP-ul cu patru titluri NBA a fost decisiv în prelungiri și a încheiat partida cu 42 de puncte, 7 pase decisive și 6 recuperări, confirmând că rămâne un maestru al momentelor decisive.

„Curry este o lecție de reziliență și frumusețe în mișcare. Când el prinde ritm, baschetul devine artă pură”, a notat The Athletic, la finalul partidei.

Prin acest succes, Warriors a ajuns la două victorii din tot atâtea meciuri în noul sezon 2025-2026, în timp ce Denver rămâne cu un bilanț de 1-1.

O noapte care a readus magia în NBA

După o zi tensionată pentru imaginea ligii, baschetul și-a spus cuvântul. Două meciuri cu prelungiri, jucători care au atins borna de 50 de puncte și execuții care vor rămâne în istoria debutului de sezon au readus spiritul autentic al NBA-ului: spectacol, pasiune și performanță.

Liga continuă în această noapte cu alte confruntări interesante, printre care Lakers – Timberwolves, Knicks – Celtics și Clippers – Suns, dar standardul stabilit de Gilgeous-Alexander și Curry pare greu de egalat.

