Oficialii de la NASA au declarat marți că primul zbor cu echipaj uman ce va fi realizat de agenția spațială americană în cadrul programului Artemis – o călătorie în jurul Lunii și înapoi spre Terra – rămâne programat pentru lansare în aprilie 2026 și că acesta ar putea fi chiar devansat pentru luna februarie a anului viitor, potrivit Sky News.

Programul Artemis al NASA reprezintă principalul efort al Statelor Unite de a îi readuce pe oameni pe Lună, constând într-o serie de misiuni spațiale în valoare de mai multe miliarde de dolari, ce rivalizează cu un efort similar al Chinei, care își propune ca astronauții săi să pășească pe Lună în 2030.

Anunțat în 2017, programul-far Artemis are obiectivul de a stabili o prezență durabilă a oamenilor pe Lună și de a pregăti terenul pentru viitoare misiuni spre planeta Marte.

După mai multe amânări, acest program spațial american a fost inaugurat în 2022 prin intermediul misiunii Artemis 1, care a lansat cu succes capsula spațială Orion într-un zbor în jurul Lunii, pentru a îi testa capacitatea de zbor, însă fără a avea un echipaj la bordul său.

Misiunea Artemis 2 a fost amânată pentru câteva luni în 2024

Misiunea Artemis 2, un zbor cu o durată de 10 zile în care un echipaj format din patru astronauți va fi trimis să zboare în jurul Lunii și să se întoarcă apoi pe Terra, este un test preliminar pentru prima aselenizare pe care NASA va încerca să o realizeze după anul 1972.

Artemis 2 implică racheta Space Launch System (SLS) a NASA, construită de Boeing și Northrop Grumman, și capsula spațială Orion, construită de Lockheed Martin. Anul trecut, NASA a amânat această misiune cu câteva luni, până în aprilie 2026.

‘Intenționăm să ne respectăm acest angajament’, a declarat Lakiesha Hawkins, un funcționar superior de la unitatea de explorare a NASA, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc marți, referindu-se la data aleasă din 2026.

Ea a adăugat că pregătirea vehiculelor spațiale SLS și Orion ale NASA ar putea justifica chiar o dată de lansare mai apropiată, în februarie 2026, dar că, în cele din urmă, considerentele de siguranță vor determina momentul exact al lansării misiunii.

Capsula Orion va fi transportată în spațiu de racheta gigantică SLS, înaltă de 98 de metri și care va fi lansată de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida, fiind pentru prima dată când cele două vehicule spațiale vor zbura cu oameni la bord.

Primul echipaj care va naviga în jurul Lunii după 53 de ani

Artemis 2 îi va transporta în spațiu pe astronauții Reid Wiseman, comandantul misiunii, care a zburat ultima dată cu o rachetă rusească Soiuz către Stația Spațială Internațională (ISS) în 2014; Victor Glover, pilotul care a zburat în spațiu în 2020 într-o misiune spre ISS realizată de compania SpaceX; Christina Koch, o specialistă în misiuni spațiale care a zburat spre ISS într-o misiune Soiuz realizată în 2019; și astronautul canadian Jeremy Hansen, un alt specialist în astfel de misiuni, care va zbura în spațiu pentru prima dată. Jeremy Hansen este primul canadian care va ajunge în vecinătatea Lunii.

Acesta este primul echipaj care va călători în jurul satelitului natural al Pământului după o pauză de peste 50 de ani. Însă acest echipaj nu va coborî pe Lună.

Alunizarea este prevăzută pentru următoarea misiune, Artemis 3, care ar trebui să trimită astronauți pe Lună pentru prima dată după ultima misiune din cadrul programului Apollo, care a avut loc în 1972. Misiunea Artemis 3 este în prezent programată pentru ‘jumătatea anului 2027’, potrivit agenției spațiale americane.

Luni, NASA a prezentat noua sa echipă de astronauți candidați pentru programul Artemis, dintre care unii s-ar putea număra printre primii oameni care vor păși apoi și pe planeta Marte.

