Primarul Munchenului, Dieter Reiter, a deschis sâmbătă a 190-a ediție a festivalului berii, Oktoberfest, la care sunt așteptați milioane de vizitatori, potrivit The Brussels Times.

Pe terenul viran Theresienswiese din metropola bavareză, la amiază (ora 10.00 GMT), edilul a dat drumul berii din primul butoi și a confirmat cu expresia în dialect local ‘O’zapft is’ – ‘I-am dat cep’.

Conform tradiției, prima bere, într-o cană de un litru, i-a fost servită premierului landului Bavaria, Markus Soder.

Politicianul a declarat că Oktoberfest – sărbătoare originară din Munchen, imitată în prezent în întreaga lume – este o pauză în vremuri de criză, o ‘bucurie pură a vieții’.

La Munchen, Oktoberfest va rămâne deschis timp de 16 zile, până în 5 octombrie. Vizitatorii pot consuma bere și mâncare în celebrele corturi uriașe și se pot costuma tradițional în dirdnl – rochii populare din zona Alpilor, respectiv în lederhosen – pantaloni scurți din piele.

Recordul a fost stabilit în 2023 când s-a ajuns la șapte milioane de vizitatori

Evenimentul tradițional, numit de localnici Wiesn, a bătut recordul de participanți în 2023, când au fost acolo șapte milioane de amatori de distracție și bere.

Și anul acesta, cozile la porțile de intrare, care s-au deschis abia la ora 9, se formaseră încă de la primele ore ale dimineții.

Măsurile de securitate sunt încă o dată mai stricte decât la edițiile anterioare, după ce anul acesta au avut loc în Germania mai multe atacuri în public. Cuțitele nu sunt permise nu doar pe terenul Oktoberfest, ci și în împrejurimi, gențile mari sunt interzise, iar la porți se fac controale.

