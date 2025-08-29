Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru amicalul cu Canada și meciul crucial din preliminarii cu Cipru

Naționala României se pregătește pentru o săptămână plină în luna septembrie: un test de gală pe Arena Națională și un duel oficial în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 29 august, lista celor 26 de jucători convocați, împărțiți în mod egal: 13 stranieri și 13 fotbaliști din SuperLiga. Lotul arată un echilibru între experiență și tinerețe, cu nume consacrate, dar și jucători care au impresionat în ultima perioadă la echipele lor de club.

Partida amicală cu Canada, una dintre gazdele CM 2026, va fi un test important înaintea duelului de foc din Cipru, acolo unde România are nevoie de puncte pentru a rămâne în lupta pentru calificare.

CITEȘTE ȘI – Real Madrid blochează mutarea lui Nico Paz spre Tottenham în timp ce planifică reîntoarcerea jucătorului în 2026

Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: România – Canada (Arena Națională, București)

România – Canada (Arena Națională, București) Marți, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – România (GSP Stadium, Nicosia)

Din lista anunțată de Mircea Lucescu, Ianis Hagi și Florin Niță lipsesc!

Lotul convocat de Mircea Lucescu

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.