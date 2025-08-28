Real Madrid blochează mutarea lui Nico Paz spre Tottenham în timp ce planifică reîntoarcerea jucătorului în 2026

Real Madrid se menține precaut în privința ferestrei de transferuri de vară, care se închide luni seara, dar are mai multe dosare deschise, unul dintre ele fiind legat de Nico Paz.

Real Madrid blochează mutarea lui Nico Paz

Tânărul mijlocaș de 21 de ani a impresionat în primul său sezon la Como, după ce a fost transferat de la Real Madrid pentru 6 milioane de euro vara trecută, atrăgând acum interesul mai multor cluburi, printre care și Tottenham Hotspur. Englezii au făcut o ofertă de 70 de milioane de euro pentru a-l aduce la Londra, după ce nu au reușit să-l semneze pe Morgan Gibbs-White și Eberechi Eze.

Totuși, atât Real Madrid, cât și Como sunt hotărâte să blocheze orice transfer. Los Blancos intenționează să-l readucă pe Paz pe Bernabeu în vara anului 2026, folosindu-se de clauza de răscumpărare. În ciuda ofertelor, Real Madrid va încerca să respingă și ultima propunere a lui Spurs, estimată la 75 de milioane de euro.

Motivul este clar: Paz a avut un sezon de debut remarcabil la Como, iar Real Madrid consideră că vară viitoare este momentul ideal pentru a-l reintegra în echipă. Chiar dacă în atac sunt deja Jude Bellingham, Arda Guler, Franco Mastantuono și Brahim Diaz, Paz este așteptat să primească minute regulate, ceea ce ar putea duce la o eventuală plecare a lui Brahim.

Viitorul lui Paz rămâne un punct fierbinte al verii, iar Real Madrid pare decis să-și protejeze investiția și să planifice strategic revenirea talentului argentinian.

