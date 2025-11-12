Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a anunțat miercuri, 12 noiembrie, că modul de numire a conducerii companiei ROMARM a fost transmis spre verificare Parchetului General, DNA-ului și Agenției pentru Monitorizarea Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Decizia vine în urma unui raport al Corpului de Control al Ministerului Economiei, care a identificat nereguli grave în procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului companiei ROMARM.

„Modul de numire a conducerii Romarm a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi conducerea Consiliului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP în cel mai rapid mod cu putinţă”, a declarat ministrul Radu Miruță în cadrul unei conferințe de presă.

„Avem nevoie de o conducere igienică și transparentă”

Ministrul Economiei a subliniat că România se află într-un moment critic, în care trebuie să asigure integritatea și eficiența companiilor din industria de apărare.

„Avem nevoie de o conducere igienică, de o conducere transparentă, de o conducere care să ducă mai departe contractele pe care eu, ca ministru al Economiei, Cugir-ul şi cu implicarea prim-ministrului României, cu implicarea preşedintelui României ajung cu adevărat să se desfăşoare”, a afirmat Miruță.

Oficialul a făcut apel la DNA și AMEPIP să acționeze rapid, pentru a restabili încrederea în companiile strategice aflate în subordinea statului.

Raportul Corpului de Control: „Selecția s-a făcut cu încălcarea legii”

Conform documentului prezentat de ministru, procedura de selecție pentru conducerea ROMARM a fost viciată încă de la început.

Persoane aflate în subordinea unor oficiali au fost desemnate să participe la procesul de selecție, iar ulterior, aceiași superiori au fost numiți în Consiliul de Administrație, încălcând principiile de imparțialitate.

„Subordonaţi ai superiorilor au fost desemnaţi să fie în procesul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al ROMARM, subordonaţi care, după aceea, au considerat că şefii lor trebuie să fie superşefi şi să ajungă membri în Consiliul de Administraţie. După ce au ajuns în Consiliul de Administraţie, cei din Consiliul de Administraţie au desemnat directorul ROMARM, printr-o procedură de selecţie din care au făcut parte”, a explicat Miruță.

„Conducerea ROMARM nu a fost numită de mine”

Radu Miruță a ținut să precizeze că numirile contestate nu au fost făcute în mandatul său, ci în perioada foștilor miniștri.

„Nu a fost pusă pe perioada mea, nu a fost începută pe perioada mea. A fost începută în turele trecute, eu am fost doar anunţat despre faptul că s-a finalizat”, a declarat ministrul.

El a mai menționat că actualul director al ROMARM este fostul șef de cabinet al fostului ministru Radu Oprea, și că decizia de sesizare a organelor de anchetă reprezintă un pas firesc pentru clarificarea situației.

