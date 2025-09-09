Ministrul Economiei, Radu Miruță, a vorbit despre situația SalRom după dezastrul de la Praid și despre felul în care i-a fost blocată încercarea de a-i trage la răspunderii pe șefii din această companie de stat. Miruță a spus că cei din conducerea companiei se folosesc de un artificiu juridic pentru a nu fi dați afară și că Ministerul Economiei a fost forțat să dea în judecată propria companie.

Radu Miruță a fost întrebat de Radu Tudor despre exploatarea grafitului în România. Ministrul a explicat de ce exploatarea acestui material trenează în România

„Grafitul este în gestiunea celor de la SalRom. Eu ca ministrul al Economiei am emis un ordin AGA de a trage la răspundere conducerea SalRom pentru prejudiciul de la Praid, e dovedit și cuantificabil și cu legătură de cauzalitate.

Ei trebuie să se întâlnească în 30 de zile pentru a fi informați că le va fi atrasă răspunderea în instanță, moment de la care se revocă de drept, nu va mai fi vot să decizi dacă-i lași sau nu.

Au trecut cele 30 de zile, iar ei evită să se ducă în sală să se întâlnească pentru a se considera că s-a îndeplinit procedura.

Ministerul Economiei a dat în judecată societatea Ministerului Economiei pentru a-i obliga să se ducă în sală să pună în aplicare dispoziția acționarului. Acolo sunt trei oameni puși de partide politice, poate că partidele politice ar face bine să le spună să plece. Statul român blochează.

Minister contra minister pentru demiterea șefilor Salrom

Ministerul se luptă cu el însuși să-și dea la o parte niște oameni care au produs un prejudiciu și ei spun că nu vor și oamenii care i-au numit acolo îi încurajează.

Eu nu pot să semnez în locul SalRom. Și legal, eu, ca ministru, dau un mandat despre ce să decidă, dar faptic ei semnează, iar acolo sunt oameni care câștigă 2-3 săptămâni. A fost grevă la magistrați, s-a mai pierdut un termen.

Trebuie să schimbăm legea să nu mai avem astfel de lucruri ridicole. Eu sunt acționarul, vreau să-i schimb pe cei de acolo pentru că au făcut un prejudiciu, ei nu vin în sală și mă uit la ei și n-am ce să fac și-i dau în judecată să vină în sală. E o copilărie. Așa redresăm economia?”, a spus Miruță la Antena 3 CNN.

Exploatarea unui material rar trenează din cauza companiilor de stat

Ministrul a vorbit și de resursa extraordinară de grafit de care dispune România și pe care ar putea să o folosească dacă n-ar fi paralizată în acest fel.

„Se găsește la Baia de Fier de unde nu se mai exploatează din 2006. Atunci se exploata pentru o chestie foarte ineficientă, se ungeau matrițele la siderurgie să nu se lipească aliajul topit de forme. Când s-a închis, se exploatau 18 mii de tone pe an. Acum, în Norvegia, cei care sunt al doilea mare producător se exploatează 12 mii de tone pe an, deci noi atunci aveam o dată și jumătate din cât are Norvegia acum cu o tehnologie mult mai avansată. Avem și o carieră de suprafață și una de coastă, ceea ce e un mix foarte avantajos din perspectivă economică.

Ce e cel mai important este concentrația de carbon care e extraordinar de ridicată în grafitul de acolo, e foarte untos, foarte bogat și concentrat. O tonă de grafit poate să coste 400 de dolari dacă e 90% pur, poate să coste 4000 de dolari dacă e 92% sau 93%. Adică cu cât crește foarte puțin, cu atât crește prețul exponențial cu rată supraunitară.

Asta e grafit, dar dacă trecem la grafen, deja vorbim de prețuri similare cu cel al aurului. Noi avem produsul, dar nu avem tehnologia și putem pune condițiile. Punem condiția să vii partener cu mine, te oblig să produci aici, nu mai pleci cu buștenii și după cumpărăm noi mobila. Asta e condiția mea ca țară, unii spun că n-ai voie. Ba am voie! E țara mea, e curtea mea, nu-l dau altcuiva, te interesează? Astea sunt regulile jocului și sunt foarte oneste. De când până când România nu are voie să pună niște condiții pe bogăția pe care o are? E o fentă a unora cu discurs extremist – da, avem voie să facem asta, da, uitați că licența e a statului român și au fost mulți interesați să o obțină și da, identificăm o metodă comerciale e a face în primă fază o fabrică de baterii, că e un pas intermediar, se dezvoltă afacerea, avem curaj să spunem că vrem să exfoliem grafitul și să producem grafen, și de ce nu o fabrică de semiconductori. De ce e greu să sperăm la ceva foarte plauzibil?

N-avem tehnologia, dar și cei care au tehnologia n-au produsul și ne întâlnim la mijloc”, a spus ministrul Economiei.

