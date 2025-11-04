Ministerul Finanțelor finalizează dezvoltarea aplicației Buget_NG, un instrument digital care va permite preluarea automată a datelor bugetare pentru anul 2026 de la toate ministerele, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Ministerul Finanţelor pregăteşte aplicaţia Buget.NG care practic va prelua, digital, datele legate de bugetul anului 2026 de la fiecare minister în parte. Deci fiecare ministru, fiecare minister va uploada date în această aplicaţie şi vom avea în sfârşit o aplicaţie digitală pe care să lucrăm bugetul. A fost o dorinţă de-a mea din 2021. Am pornit acest proiect în 2021 din cauză că, la momentul când am făcut bugetul atunci, şi a durat vreo 3 luni să facem bugetul atunci, trebuia să aştept o zi jumătate-două până când rulam o nouă versiune în sistem. Şi mi s-a părut, la vremea respectivă, că nu mai putem să aşteptăm atât de mult să rulăm versiuni sau scenarii din buget pentru că nu era nimic digitalizat”, a explicat ministrul.

Proiect finanțat prin PNRR, accelerat în 2025

Nazare a menționat că proiectul a fost inițiat încă din 2021 și a fost inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), beneficiind de o finanțare de 4 milioane de euro.

„Când am revenit la minister am aflat în ce stadiu este şi l-am accelerat cât se poate de mult, astfel încât la sfârşitul acestui an să avem un prim pilot şi ministerele să înceapă să folosească această aplicaţie”, a precizat el.

Actualul sistem Buget_NG, dezvoltat intern de Ministerul Finanțelor în 2010 cu sprijinul specialiștilor de la ORACLE, este utilizat încă din 2011, însă noua versiune va permite un nivel de integrare și automatizare mult superior.

„Nu este vorba numai despre viteză, e vorba şi despre transparenţă”

Ministrul Finanțelor a subliniat că digitalizarea procesului bugetar nu înseamnă doar eficiență, ci și creșterea transparenței decizionale.

„Nu este vorba numai despre viteză, e vorba şi despre transparenţă, pentru că toate datele sunt introduse digital şi este cu totul altceva când ai datele introduse digital şi când poţi să faci operaţiuni direct în platformă şi nu mai foloseşti hârtie între ministere. Acest lucru ne va ajuta foarte mult”, a afirmat Nazare.

Bugetul pentru 2026, discuții din 15 noiembrie

Potrivit ministrului, discuțiile privind construcția bugetului pentru anul 2026 vor începe după 15 noiembrie, iar ținta de deficit bugetar rămâne stabilită la 6% din PIB.

Noua aplicație Buget_NG urmează să fie testată la finalul anului, pentru ca în 2026 toate instituțiile să poată lucra direct în sistemul digital integrat, eliminând complet fluxul de documente pe suport de hârtie.

