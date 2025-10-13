Ministerul Finanțelor a anunțat că România a atras 4 miliarde de euro de pe piețele externe, prin cea mai recentă și totodată cea mai performantă emisiune de euroobligațiuni din 2025.

Tranzacția, realizată la data de 2 octombrie, marchează a patra ieșire a statului român pe piețele internaționale de capital din acest an, potrivit Ministerului Finanțelor.

Operațiunea a fost structurată în trei tranșe, adaptate pentru investitori cu orizonturi diferite:

2 miliarde de euro cu scadență în 2033 (7 ani), cu un randament de 5,4% și o dobândă anuală de 5,3%;

1 miliard de euro cu scadență în 2037 (12 ani), cu un randament de 6,2% și o dobândă de 6,1%;

1 miliard de euro cu scadență în 2045 (20 de ani), cu un randament de 6,6% și o dobândă de 6,5%.

Ministerul a precizat că aceasta este ultima emisiune publică de euroobligațiuni a României pentru anul 2025, fiind intermediată de Citigroup, Erste, HSBC, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International.

Operațiune de răscumpărare anticipată a datoriei suverane

În paralel, Ministerul Finanțelor a derulat o amplă operațiune de răscumpărare anticipată a unor euroobligațiuni cu scadență în 2026, menită să diminueze riscul de refinanțare și să extindă maturitatea medie a datoriei publice.

România a lansat o ofertă de răscumpărare la preț fix („Tender offer”) pentru trei serii de obligațiuni, totalizând 4,25 miliarde de euro.

Pe 10 octombrie, autoritățile au încheiat procesul, achiziționând anticipat obligațiuni în valoare totală de aproximativ 1 miliard de euro, după cum urmează:

550 milioane de euro din emisiunea scadentă la 26 februarie 2026,

240,3 milioane de euro din emisiunea scadentă la 26 septembrie 2026,

209,6 milioane de euro din emisiunea scadentă la 8 decembrie 2026.

Cerere uriașă din partea investitorilor

Potrivit Ministerului Finanțelor, operațiunea a înregistrat cel mai mare volum total de ordine din partea investitorilor – 17,5 miliarde de euro – înainte de stabilirea marjelor.

Totodată, România a beneficiat de cea mai mare reducere de spread (45 puncte de bază pentru tranșele de 7 și 20 de ani și 40 puncte pentru cea de 12 ani), ceea ce a permis o scădere semnificativă a primelor de emisiune.

Aceasta a fost, de asemenea, cea mai amplă operațiune de răscumpărare anticipată efectuată vreodată de statul român printr-o emisiune de euroobligațiuni.

Alexandru Nazare: „Succesul confirmă încrederea investitorilor în direcţia economică a ţării”

„Succesul României pe pieţele internaţionale de capital, în prima zi după adoptarea rectificării bugetare, confirmă încrederea investitorilor în direcţia economică a ţării şi în măsurile adoptate. Semnalul transmis sprijină continuarea reformelor pentru stabilitate macroeconomică şi sustenabilitate fiscală. Vom acţiona ferm pentru corectarea dezechilibrelor şi pentru un mediu investiţional predictibil şi atractiv”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

