Mesajul emoționant al Papei Leon al XIV-lea către lumea modernă

Papa Leon al XIV-lea a cerut joi ca săracii și persoanele marginalizate, inclusiv migranții, să se afle în centrul misiunii Bisericii Catolice, în primul său document major de la începutul pontificatului, scrie AFP.

În Exortația Apostolică „Dilexi te” („Te-am iubit”, în latină), Suveranul Pontif american avertizează asupra „creșterii unei elite bogate, care trăiește într-un balon al confortului și luxului”, precum și asupra unei culturi „care îi respinge pe ceilalți fără măcar să-și dea seama”.

El a adresat un mesaj special creștinilor „formați de ideologii seculare”, care disprețuiesc sau ridiculizează faptele de caritate, „ca și cum ar fi o obsesie a câtorva și nu inima arzătoare a misiunii Bisericii”.

Documentul abordează o perspectivă amplă asupra sărăciei — de la lipsa de bani și hrană până la marginalizarea socială — și include referiri la femeile victime ale violenței, precum și la migranți.

Într-un pasaj care pare o critică voalată la adresa politicilor privind imigrația ale fostului președinte american Donald Trump, Papa a scris:

„Biserica, asemenea unei mame, îi însoțește pe cei care sunt pe drum.

Acolo unde lumea vede amenințări, ea vede copii; acolo unde se ridică ziduri, ea construiește poduri.”

Leo a amintit fotografia micuțului Alan Kurdi, copilul sirian-kurd înecat, al cărui trup a fost găsit pe o plajă din Turcia în 2015 — imagine care a devenit simbolul tragediei migranților.

„Din nefericire, în afară de unele reacții de moment, astfel de evenimente devin tot mai irelevante și sunt tratate ca știri marginale”, a subliniat el.

Textul, structurat în 121 de puncte, îl plasează pe Papa Leon al XIV-lea pe aceeași linie cu predecesorul său, Papa Francisc, care s-a remarcat prin poziții ferme pe teme sociale și prin criticile la adresa politicilor anti-imigrație ale administrației Trump.

Vaticanul a precizat că documentul a fost, de fapt, început de Papa Francisc, decedat în aprilie, după 12 ani de pontificat.

„Trebuie să fim tot mai angajați în rezolvarea cauzelor structurale ale sărăciei”, a scris Papa Leon al XIV-lea.

El a întrebat: „Cei născuți cu mai puține oportunități au o valoare umană mai mică? Ar trebui să se limiteze doar la supraviețuire?

Valoarea societăților noastre, precum și propriul nostru viitor, depind de răspunsurile pe care le dăm acestor întrebări. Ori ne recâștigăm demnitatea morală și spirituală, ori cădem într-o mlaștină.”

