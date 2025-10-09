Pentru ca una dintre moțiuni să treacă, ar fi nevoie de 361 de voturi „pentru” și de o majoritate calificată de două treimi

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă, joi, cu două moțiuni de cenzură depuse de extremele politice ale Parlamentului European, o dublă provocare. Deși nu îi amenință direct mandatul, îi evidențiază izolarea crescândă în rândul eurodeputaților, scrie Politico.

Inițiativele, venite din partea grupurilor de extremă dreaptă și stângă radicală, vor fi supuse votului după prânz, la Strasbourg. Deși niciuna nu are șanse reale de a fi adoptată, ele marchează adâncirea neîncrederii față de actuala conducere a Comisiei și pun la încercare coeziunea alianței proeuropene formate din populari, social-democrați și liberali.

În dezbaterile recente, chiar și lideri ai taberei pro-europene au admis că majoritatea care a sprijinit-o pe von der Leyen funcționează tot mai greu. Valérie Hayer, președinta grupului Renew, a remarcat că „nu s-au făcut progrese reale în Parlament”, iar social-democrații i-au reproșat președintei Comisiei, ambiguitatea în relația cu partidele naționaliste și concesiile făcute pe dosarele de mediu.

În fața criticilor, Ursula von der Leyen a schimbat tonul. Dacă în iulie respingea vehement moțiunea de cenzură, etichetându-și opozanții drept „extremiști” și „admiratori ai lui Putin”, acum adoptă o retorică mai conciliantă. „Știu că unii dintre voi încă ezitați asupra votului. Este momentul să rămânem uniți, altfel diviziunile noastre vor fi exploatate de adversarii Europei”, a spus ea luni, în plen.

Cele două moțiuni au motivații diferite. Stânga radicală o acuză de inacțiune în fața crizei din Gaza, în timp ce dreapta populistă critică politicile de migrație și relațiile comerciale cu SUA. Paradoxal, cele două tabere par dispuse să voteze împotriva lui von der Leyen, fără a-și coordona acțiunile.

Pentru ca una dintre moțiuni să treacă, ar fi nevoie de 361 de voturi „pentru” și de o majoritate calificată de două treimi, un prag care, potrivit tuturor estimărilor, nu va fi atins. Totuși, rezultatul va fi urmărit atent, mai ales pentru a vedea dacă sprijinul politic pentru președinta Comisiei continuă să se erodeze.

În iulie, Ursula von der Leyen a obținut 360 de voturi împotrivă și 401 pentru, un echilibru fragil care s-ar putea clătina, dacă o parte din social-democrați și liberali aleg să se abțină.

Deocamdată, nici o forță majoră din centrul politic nu dorește să provoace o criză instituțională, dar tensiunile cresc. Așa cum observa un eurodeputat citat de Politico, „nu e vorba de a o dărâma acum, ci de a-i arăta cât de puțin solid e terenul pe care calcă”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube