Mesajul Ambasadorulul Ucrainei în România cu ocazia Zilei Independenței

Excelența Sa, domnul Ihor Prokopchuk,

Ambasadorul Ucrainei în România,

cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei

(București, 24 august 2022)

„ Excelențe,

Doamnelor si domnilor,

Dragi colegi si prieteni!

Este marea mea onoare să vă adresez cu ocazia Zilei Naționale a Ucrainei – Ziua Independenței, cele mai calde salutări tuturor!

Astăzi se împlinesc 31 de ani de la ziua în care Ucraina s-a eliberat de totalitarism și de regimul comunist, când națiunea ucraineană iubitoare de libertate, cu o istorie de o mie de ani, a obținut din nou libertatea și și-a restabilit propria statalitate.

În Ziua Independenței din acest an, ucrainenii o marchează în circumstanțe tragice despre care credeam că nu se vor întâmpla niciodată, deoarece de-a lungul anilor am dovedit prin fapte dorința noastră de a trăi în pace, de a urmări o politică externă pașnică, de a întreprinde dezarmarea nucleară, de a participa la operațiuni internaționale de menținere a păcii, contribuind la consolidarea securității și încrederii la nivel european și global, progresând pe calea integrării în Uniunea Europeană și NATO.

Astăzi am început ceremonia noastră cu un minut de reculegere, amintindu-ne de apărătorii Ucrainei care și-au sacrificat lucrurile cele mai valoroase – viețile lor – de dragul viitorului și libertății pentru propria lor țară și pentru Europa. Astăzi se împlinesc șase luni de când Federația Rusă a declanșat un război la scară largă neprovocat împotriva statului nostru, atacând perfid din nord, est și sud.

Acest atac constituie continuarea agresiunii militare a Kremlinului, care a început în 2014 cu o încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, ocuparea temporară a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol, precum și a anumitor zone din regiunile Donețk și Lugansk.

De peste opt ani, autoritățile ruse s-au ascuns în spatele „omuleților verzi”, în spatele unor narațiuni false fictive despre Donbasul ucrainean, dar la data de 24 februarie a acestui an, Kremlinul, susținut de regimul din Belarus, a decis să o facă deschis, cu o armată brutală și prin forță, pentru a pune capăt statalității ucrainene. Agresorul rus a adus război, lacrimi și suferință pe pământul ucrainean…

Istoria nu a fost niciodată îngăduitoare cu ucrainenii, strămoșii noștri au fost adesea nevoiți să-și apere dreptul la viață și libertate cu armele în mână – o astfel de soartă a căzut și asupra generației actuale.

Crimele de război comise de agresorul rus, execuțiile în masă și bombardamentele populației civile ucrainene comise de invadatorii din Bucha, Borodyanka, Mariupol, Vinnytsia, Kramatorsk și alte orașe din întreaga Ucraină, dovedesc distrugerea deliberată și sistematică a tot ceea ce este legat de identitatea ucraineană. Agresorul folosește arme interzise de convențiile internaționale, bombardează intens infrastructura civilă, ucide și mutilează copii, violează femei. Politica de genocid a Kremlinului împotriva poporului ucrainean a dus deja la mii de victime, milioane de persoane strămutate, distrugerea economiei ucrainene. De la începutul invaziei pe scară largă, ocupanții au atacat peste 22.000 de locuri ce țin de infrastructura civilă.

În urmărirea iluziilor sale neo-imperiale, Federația Rusă recurge la terorismul nuclear și la șantaj prin catastrofă nucleară. Până în prezent, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare CNE din Europa, care a fost capturată de invadatorii ruși, rămâne minată și necesită demilitarizare imediată.

Doamnelor si domnilor!

Dragi prieteni!

Președintele Ucrainei și-a început astăzi discursul către națiune făcând un apel către „poporul Ucrainei independente”. Aceste trei cuvinte contează atât de mult pentru fiecare ucrainean.

Agresorul plănuia să cucerească Ucraina în trei-patru zile și să mărșăluiască de-a lungul liniei orașelor Khreshchatyk și Kiev. În schimb, astăzi, după șase luni de război aprig, la Khreshchatyk a fost adusă o expoziție de echipament militar rusesc ars.

Nu există nicio îndoială că Ucraina va câștiga acest război de agresiune declanșat de Rusia. Adevărul este de partea noastră, ne apărăm pe pământul nostru! Nu numai că ne apărăm dreptul de a trăi liber în țara noastră, ne alegem liber viitorul, dar apărăm și fiecare principiu pe care se întemeiază arhitectura europeană de securitate. Nu este vorba doar despre Ucraina, ci și despre viitorul întregii Europe! Cum va fi? Așa unde granițele, principiile democrației și drepturile omului sunt respectate ca bază pentru bunăstarea generală, sau unde domină forța brutală și continentul este împărțit în sfere de influență? Va fi forța dreptului sau dreptul forței?

Cunoaștem răspunsul popoarelor Europei și ale altor țări care sunt alături de Ucraina, aspirând să trăiască în pace și respectând valorile democratice comune. De aceea, reuniunea de astăzi are loc sub sloganul de solidaritate cu Ucraina și poporul ucrainean, iar astfel de reuniuni au loc în sute de orașe din numeroase țări din întreaga lume.

Alături de eroismul și sacrificiul de sine al militarilor ucraineni și al poporului ucrainean, solidaritatea internațională și coaliția anti-Kremlin joacă un rol cheie în asigurarea înfrângerii agresiunii armate a federației ruse.

Apreciez foarte mult că steagul Ucrainei este arborat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al României și cum clădirea acestuia, precum și clădirile Parlamentului și Guvernului României sunt luminate în culorile drapelului ucrainean.

După 24 februarie, aproximativ 1,5 milioane de cetățeni ai Ucrainei au trecut granița de stat ucraineano-română, zeci de mii dintre ei și-au găsit azil temporar pe teritoriul României.

Ucraina este recunoscătoare României pentru asistența semnificativă oferită din primele zile ale unui război la scară largă. În special, guvernul român și societatea românească furnizează ajutor umanitar Ucrainei. Pe teritoriul României funcționează centre de asistență internațională pentru Ucraina. România facilitează exporturile ucrainene.

Pe fondul unor contacte politice active, asistăm la dezvoltarea unei noi calități a relațiilor ucraineno-române.

De asemenea, aș dori să le mulțumesc în mod specific ambasadorilor statelor – partenerii de frunte ai Ucrainei, prezenți aici, pentru marele sprijin practic și pentru solidaritatea cu Ucraina, demonstrate de capitalele lor.

Mai sunt multe de făcut. Pentru a învinge agresorul, este esențial și necesar să se continue creșterea asistenței militare acordate Ucrainei (binele comun trebuie să aibă dinți ascuțiți pentru a se apăra), să se introducă în continuare sancțiuni riguroase împotriva Federației Ruse, să se asigure că la un moment dat conducerea politico-militară rusă, dar și personalul militar individual va fi tras la răspundere pentru numeroasele crime comise pe teritoriul Ucrainei.

Pe baza naturii acestor crime, este esențial să recunoaștem Rusia ca stat-sponsor al terorismului.

Un stimulent important pentru Ucraina a devenit acordarea țării noastre a statutului de candidat la aderarea la UE. În fiecare zi de luptă, ucrainenii își dovedesc apartenența la familia unită a națiunilor europene. Ucraina se angajează să-și accelereze progresul pe calea transformărilor și reformelor europene pentru a atinge obiectivele integrării europene și euro-atlantice.

În încheierea observațiilor mele, doresc să-mi exprim profunda recunoștință apărătorilor Ucrainei – apărătorii unei Europe democratice unite!

Vă mulțumim tuturor pentru participare!

Glorie Ucrainei!”

