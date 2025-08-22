Medic acuzat că a filmat în secret colegi în toaletele spitalelor, eliberat pe cauțiune în Australia

Un medic rezident din Melbourne, acuzat că a înregistrat în secret mii de videoclipuri intime ale colegilor săi, a fost eliberat vineri pe cauțiune, după ce judecătorii au stabilit condiții stricte pentru a preveni o eventuală fugă din țară.

Ryan Cho, în vârstă de 28 de ani, riscă aproximativ 500 de capete de acuzare pentru cele 4.500 de filmări realizate cu telefoane ascunse, plasate în special în toaletele pentru personal ale trei spitale din Melbourne, începând din 2021.

Decizia instanței

Judecătorul James Elliott de la Curtea Supremă din statul Victoria a decis eliberarea lui Cho pe cauțiune, cu obligația de a locui împreună cu părinții săi, veniți din Singapore pentru a-l susține. Familia a depus o garanție de 50.000 dolari australieni (aprox. 32.000 USD).

Deși procurorii au avertizat că acuzațiile grave ar putea reprezenta o motivație pentru a fugi, instanța a notat că medicul și-a predat pașaportul și nu are conexiuni infracționale care să-i permită să părăsească țara ilegal.

CITEȘTE ȘI – Kim Jong Un își exprimă durerea pentru pierderile soldaților nord-coreeni în Ucraina

Cum a fost descoperit

Cho a fost arestat în iulie, după ce un telefon ascuns într-o geantă de plasă a fost găsit filmând într-o toaletă a Austin Hospital. Ulterior, anchetatorii au descoperit că acesta ar fi instalat dispozitive similare și în toaletele de la Peter MacCallum Cancer Center și Royal Melbourne Hospital.

Poliția susține că aproximativ 460 de femei ar fi fost victime ale înregistrărilor, dar instanța a precizat că nu există dovezi că imaginile ar fi fost distribuite.

Situația juridică

Inițial, medicul fusese inculpat pentru șase infracțiuni, dar numărul acuzațiilor a crescut rapid, fiind adăugate încă 127 de capete de acuzare, inclusiv pentru „înregistrare intenționată de imagini intime fără consimțământ”.

Avocatul său, Julian McMahon, a respins îngrijorările procurorilor potrivit cărora clientul său ar putea încerca să influențeze martorii. „Vor exista sute de mărturii similare, iar orice interferență nu ar schimba natura cazului”, a declarat acesta.

Dacă va fi condamnat la o pedeapsă de cel puțin 12 luni, Cho riscă și expulzarea din Australia, deși a obținut rezidența permanentă în aprilie.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.