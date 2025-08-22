Kim Jong Un își exprimă durerea pentru pierderile soldaților nord-coreeni în Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a făcut o rară recunoaștere a pierderilor militare, exprimându-și durerea pentru soldații care și-au pierdut viața luptând alături de Rusia în războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute joi, la o ceremonie desfășurată la Phenian, unde Kim s-a întâlnit cu comandanții unei unități care a luptat în regiunea Kursk din vestul Rusiei, potrivit agenției de stat KCNA.

Kim a elogiat soldații ca fiind „o armată eroică”, și a fost surprins în fotografii decorând uniformele soldaților cu medalii. Totodată, liderul nord-coreean a decorat și fotografiile soldaților căzuți, aliniați pe perete, cu numele acestora scris cu litere aurii.

Inima mea doare și este amară când realizez că doar prin poze pot să întâlnesc figuri nobile care și-au sacrificat viețile pentru mare victorie și glorie. Întâlnind familiile îndurerate ale soldaților căzuți, nu știu cum să exprim regretul și scuzele mele pentru că nu am putut să îi protejez pe fiii noștri prețioși, a declarat Kim, potrivit KCNA.

Imaginile difuzate de KCNA arată momente emoționante, cu liderul nord-coreean îmbrățișând copii plângând și militari, și participând la o banchet pentru a celebra unitatea întoarsă de pe front.

Phenianul a început să trimită trupe și echipamente în sprijinul Rusiei încă din 2024, după întâlniri de rang înalt între Kim și Vladimir Putin. Inițial, ambele țări au refuzat să confirme deplasările, dar ulterior implicarea forțelor nord-coreene a fost recunoscută public.

Conform informațiilor de intelligence ucrainene și americane, aproximativ 12.000 de soldați nord-coreeni sunt în Rusia, iar în iulie 2025 s-a estimat că Phenianul intenționează să trimită încă 25.000–30.000 de militari. În paralel, Coreea de Nord a furnizat Rusiei mii de containere cu muniții, iar armata rusă a lansat rachete fabricate în Coreea de Nord asupra Ucrainei.

Această colaborare ridică îngrijorări internaționale privind posibilele beneficii tehnologice oferite de Moscova Phenianului, inclusiv în domeniul spațial și nuclear, în schimbul sprijinului militar.

