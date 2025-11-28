Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, pentru recuperarea sumei totale de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare.

Măsurile luate includ sechestrul asupra a două apartamente și a unui autoturism, blocarea conturilor și popriri pe acțiunile deținute de fostul edil Marian Vanghelie.

Apartamentele se află în Sector 2, pe Bulevardul Dacia:

Apartament nr. 2, parter, 106,35 mp

Apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp

De asemenea, a fost pus sechestru pe un Mercedes și pe aproape 1.000 de acțiuni la mai multe societăți listate.

ANAF a instituit popriri și asupra sumelor datorate de terți instituțiilor financiare unde Vanghelie deține acțiuni.

Proceduri de evaluare și pași următori

Serviciul de Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București a preluat documentele de la instanță și a coordonat evaluarea imobilelor, în colaborare cu DNA, OCPI Sector 2 și DGITL Sector 2.

ANAF a anunțat că, după finalizarea rapoartelor de evaluare, va începe valorificarea bunurilor imobile.

Totodată, autoritățile continuă verificările pentru identificarea altor bunuri sau venituri ale fostului edil, scopul fiind recuperarea integrală a creanței.

