Marcel Ciolacu, uimit de mita primită de colegul de partid: „Eu nu am văzut în viaţa mea atâţia bani la un loc”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că nu a văzut niciodată „atâţia bani la un loc” câţi erau în geanta pe care a primit-o drept mită Dumitru Buzatu.

„Eu nu am văzut în viaţa mea atâţia bani la un loc. Niciodată. (…) Aţi văzut reacţia partidului, a fost una corectă, în mai puţin de 24 de ore partidul a reacţionat după ce a văzut comunicatul DNA, vorbim de un flagrant, deci lucrurile sunt clare din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, fiecare om are dreptul să se apere. Îmi pare rău prin ce trece familia domniei sale, dar este o faptă care eu credeam că nu am să o mai văd la televizor, indiferent de cine ar fi implicat”, a spus Ciolacu la Antena 3.

În opinia lui Ciolacu, în cazul lui Buzatu „s-a depăşit total realitatea”.



„Fiecare dintre noi trebuie să avem o măsură a lucrurilor. În acest caz s-a depăşit total realitatea în care trăieşti şi realitatea românească. Eu sper să fie unul dintre ultimele cazuri. De când sunt preşedintele PSD şi când am întocmit listele nu a fost trecut nimeni care a fost trimis în judecată. Am încercat să ne detaşăm total de aşa ceva. Nu am crezut că şi la această vârstă pe care o are domnul Buzatu se mai poate apleca pe un astfel de lucru”, a afirmat acesta.

Ciolacu a fost întrebat ce poate să facă un partid pentru a exclude astfel de oameni din viaţa publică. „Din punctul meu de vedere, nicio persoană nu trebuie să stea într-o funcţie administrativă, locală sau centrală, mai mult de două mandate. (…) Încet-încet, poate e în firea omului, te îndepărtezi de realitate. Eu nu am văzut altceva la televizor şi din atitudinea domnului Buzatu decât faptul că nu mai era în lumea reală. (…) Au rămas foarte puţini. Ce pot să promit foarte clar e ceea ce am făcut şi la alegerile trecute. Nimeni care are o problemă penală nu va candida din partea PSD, nimeni care este trimis în judecată nu se va regăsi pe listele PSD. E prima măsură. Apoi voi încerca cu toţi cei care sunt de foarte mult timp în funcţii administrative să avem o discuţie să încercăm să se orienteze către alte provocări”, a completat premierul.

