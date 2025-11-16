Fostul premier Marcel Ciolacu și-a depus duminică candidatura la Biroul Electoral Județean pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, în contextual alegerilor parțiale din 7 decembrie.

Marcel Ciolacu a fost însoțit de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și de liderul PSD Buzău, Romeo Lungu.

Ciolacu a afirmat că decizia de a intra în competiția locală reprezintă un moment important al carierei sale, marcând întoarcerea în județul în care și-a început activitatea administrativă.

„N-am venit să-mi caut serviciu… nu fac un pas înapoi, părerea mea e că fac un pas imens înainte, mă întorc unde am crescut”, a declarat acesta.

Mesaj despre reformă și administrație

În cadrul declarațiilor, candidatul PSD a transmis că principalul obiectiv este modernizarea administrației județene, în contextul dificultăților economice actuale.

„Oamenii aşteaptă de la noi să fim eficienţi, să fim transparenţi, să aibă servicii mult mai bune şi mai ieftine… România are nevoie de reforme structurale, dar România nu are nevoie să confunde cuvântul reformă cu concedieri colective”, a spus Marcel Ciolacu.

Acesta a subliniat că digitalizarea și reorganizarea internă pot schimba radical modul de funcționare al instituțiilor publice, fără modificări legislative majore.

Sprijin de la nivel local: „Buzăul are un potențial absolut fabulos”

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a transmis un mesaj de susținere pentru Ciolacu, subliniind importanța proiectelor deja începute și potențialul economic al județului.

„Buzăul are un potenţial absolut fabulos”, a spus edilul, afirmând că autostrada A7 va rămâne asociată cu numele lui Ciolacu. Acesta a adăugat, cu o doză de umor și sinceritate:

„Marcele, te-am criticat de-a lungul timpului… critica este ruptă din rai”.

În prezent, șefia CJ Buzău este ocupată interimar de Adrian Petre, după ce fostul președinte, Lucian Romașcanu, a fost numit membru al Curții de Conturi Europene.

