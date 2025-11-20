Ministerul Afacerilor Interne (MAI) transmite că o serie de afirmații vehiculate recent despre sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului sunt incorecte.

În spațiul public au circulat declarații potrivit cărora „camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI”. Instituția califică aceste afirmații drept „profund eronate”.

MAI susține că este necesară prezentarea realității tehnice, juridice și operaționale care stă la baza implementării unui sistem național automatizat așa cum este E-Sigur.

MAI: „Camera nu este sistemul E-Sigur”

Ministerul subliniază că infrastructura video instalată de autoritățile locale nu echivalează cu sistemul E-Sigur și nici nu poate fi conectată automat la acesta. „Așa cum monitorul nu este calculatorul, camera nu este sistemul E-Sigur”, afirmă MAI.

Potrivit instituției, E-Sigur reprezintă un ansamblu complex, care include:

infrastructură națională de procesare video

algoritmi ANPR și module de analiză automată

fluxuri securizate de date

audit tehnic și metadate certificate

conectare la bazele de date ale MAI

comunicare automată cu proprietarul și/sau contravenientul

arhitectură unică pentru toate unitățile administrativ-teritoriale.

MAI arată că autoritățile locale au instalat echipamente diverse, cu standarde și protocoale diferite, iar procesul de omogenizare, testare și certificare este în curs.

Conectarea poate fi validată doar după ce sunt îndeplinite cerințe stricte privind acuratețea datelor, securitatea cibernetică și compatibilitatea tehnică. „A susține că sistemul este «blocat de MAI» ignoră această etapă esențială”, precizează ministerul.

Proiectul de OUG: Automatizare la scară largă pentru prima dată

În prezent, cadrul legislativ permite doar o procesare limitată automat a abaterilor, fiecare caz necesitând validare individuală de către un polițist. Multe operațiuni se fac manual, iar autoritățile locale gestionează tipărirea și transmiterea notificărilor către șoferi.

Proiectul de Ordonanță de Urgență aflat în lucru va schimba fundamental modul de operare. MAI precizează că acesta:

permite procesarea automată, în volume mari

digitalizează complet interacțiunea dintre polițist, proprietar și contravenient

elimină dublarea procedurilor birocratice

stabilește cadrul probatoriului digital.

„Pentru prima dată în România, sancționarea automată devine posibilă la scară largă”, transmite instituția.

Sistemul funcționează: peste 30.000 de sancțiuni deja procesate

În contradicție cu criticile apărute în spațiul public, MAI afirmă că sancțiunile automate sunt deja în derulare. Primele au fost emise în ianuarie 2025 pe baza imaginilor preluate de camerele Poliției Rutiere.

„Până în prezent au fost procesate peste 30.000 de abateri folosind infrastructura de aproximativ 700 de camere operative. Acest lucru demonstrează că sistemul funcționează și evoluează, nu este blocat”, subliniază ministerul.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.