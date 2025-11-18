Ministerul Afacerilor Interne va extinde capacitatea Sistemului „E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră”, astfel încât să includă imagini de la toate camerele montate de autoritățile locale, precum și înregistrări transmise direct de șoferi.

Anunțul a fost făcut marți de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

„Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, a transmis ministrul, precizând că o parte din sumele provenite din amenzi va fi direcționată către educația rutieră și mentenanța infrastructurii tehnice.

Noi acte normative pentru digitalizarea controlului rutier

Predoiu a anunțat semnarea a două proiecte de acte normative și două ordine ministeriale, vizând modernizarea monitorizării traficului, unificarea dispeceratelor și îmbunătățirea intervențiilor în cazurile de violență domestică.

„Am semnat astăzi două proiecte de acte normative şi două ordine ministeriale privind traficul rutier, unificarea dispeceratelor, noua concepţie de pază a Jandarmeriei Române şi violenţa domestică. Sunt decizii importante, care vor schimba radical monitorizarea traficului rutier şi sancţionarea indisciplinaţilor care pun în pericol pietonii şi participanţii la traficul rutier”, a declarat ministrul.

Ministrul a confirmat și aprobarea proiectului de OUG pentru dezvoltarea sistemului E-Sigur.

Imagini colectate automat din ianuarie 2025

Sistemul funcționează deja cu 700 de camere mobile ale MAI, iar urmează să fie conectate treptat și camerele autorităților locale, precum și imaginile surprinse de camerele de bord ale participanților la trafic.

„Din ianuarie 2025, imaginile şi informaţiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale Ministerului Afacerilor Interne sunt colectate digital în centre de monitorizare şi dispecerate. Prin această ordonanţă de urgenţă vom extinde colectarea imaginilor (…) precum şi a celor înregistrate de camerele de bord ale participanţilor la traficul rutier. Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă…”, a explicat Predoiu.

Prin Ordinul MAI nr. 99/2025 a fost creat cadrul legal necesar folosirii imaginilor autorităților locale la constatarea automată a contravențiilor — o etapă esențială pentru digitalizarea monitorizării traficului.

Trei direcții principale de acțiune

Ministerul va lucra simultan pe trei paliere:

constatarea directă în teren;

monitorizarea automată;

procesarea sesizărilor video trimise de conducătorii auto.

O parte din amenzi merge către educație și tehnologie

Ministrul anunță și o premieră pentru România: o parte din amenzile plătite voluntar va fi direcționată către programe de educație rutieră și întreținerea sistemelor tehnice.

„În plus, pentru prima dată în România, propunem ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcţionat către educaţia rutieră şi mentenanţa sistemelor tehnice — în acord cu bunele practici europene”, a afirmat Predoiu.

Următorul pas: inteligența artificială în gestionarea traficului

MAI pregătește introducerea tehnologiilor de inteligență artificială pentru detectarea automată a abaterilor rutiere, în linie cu practicile deja folosite în alte state.

„Sistemul E – Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care au făcut-o şi sancţionarea lor rapidă… Sistemul E – Sigur de Monitorizarea a Traficului Rutier (…) va face imposibilă păcălirea legii şi a autorităţilor legale”, a mai declarat ministrul.

