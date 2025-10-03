Lovitură grea pentru Liverpool! Alisson Becker va lipsi șase săptămâni

Portarul titular al „cormoranilor” s-a accidentat și va rata duelurile cu Chelsea, Manchester United, Real Madrid și Manchester City.

Liverpool primește o veste proastă înaintea unor meciuri decisive. Alisson Becker (33 de ani), portarul titular al echipei lui Arne Slot, va fi indisponibil pentru aproximativ șase săptămâni, după accidentarea musculară suferită în partida pierdută cu 0-1 în fața lui Galatasaray, în grupele Ligii Campionilor. Informația a fost confirmată de jurnalistul David Ornstein.

Conform investigațiilor medicale, brazilianul a suferit o leziune la nivelul ischiogambierilor și va lipsi cel puțin până la pauza internațională din noiembrie. În acest context, Alisson va rata nu doar confruntarea din weekend cu Chelsea, ci și derby-urile cu Manchester United (19 octombrie), Real Madrid (4 noiembrie) și Manchester City (9 noiembrie). Totodată, nu va putea răspunde convocării echipei naționale pentru acțiunile programate în octombrie.

În acest sezon, Alisson a apărat în 9 meciuri pentru Liverpool, în care a încasat 12 goluri și a bifat două partide fără gol primit.

Giorgi Mamardashvili are șansa carierei

Accidentarea lui Alisson îi oferă oportunitatea de afirmare lui Giorgi Mamardashvili (25 de ani), adus în vara trecută de la Valencia pentru 30 de milioane de euro. Până acum, georgianul a fost rezerva de lux a brazilianului și a prins doar două apariții oficiale în acest sezon. În următoarea perioadă, el va fi responsabil să apere poarta „cormoranilor” într-o serie de dueluri decisive, atât în Premier League, cât și în Champions League.

Liverpool se află pe primul loc în Premier League după 6 etape, cu 15 puncte. Singura înfrângere din campionat a venit chiar în runda precedentă, 1-2 cu Crystal Palace. În Liga Campionilor, „cormoranii” au o victorie dramatică, 3-2 cu Atletico Madrid, și un eșec, 0-1 pe terenul lui Galatasaray. Formația lui Arne Slot ocupă momentan locul 17 în clasament, după primele două etape ale fazei grupelor.

