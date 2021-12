Larisa Iordache, mesaj emoționant după retragere: „Sunt împăcată. Am pus cipicii și costumul în dulap”

Larisa Iordache a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook tuturor fanilor și admiratorilor care, de-a lungul timpului, au susținut-o și incurajat-o. Un nou capitol se deschide în viața ei.

O țară-ntreagă a urmărit-o cu sufletul la gură în competiții, i-am ținut pumnii strânși de fiecare dată și am șoptit sau am strigat în gura mare „Hai, Larisa!” Iar micuța gimnastă a dat tot ce a avut mai bun la bârnă, la paralele, la sol și, cel mai important, tot ce a avut mai bun pentru sportul românesc.

Acum este final de drum. Larisa se retrage din gimnastică la doar 25 de ani. Și nu pentru că își dorește, Ci pentru că nu mai poate continua din cauza accidentărilor suferite și a intervențiilor chirurgicale prin care atrecut în ultima perioadă.

Larisa Iordache, mesaj emoționant după retragere

Sportiva care nu a vrut să renunțe până în ultima clipă a fost nevoită să pună cipicii deoparte și costumul în dulap, așa cum spune chiar ea într-un mesaj emoționant postat pe pagina sa de Facebook.

„Cazi , dar te ridici!

Azi este nimeni , insa maine este campionul lumii.

Totul este o alegere , o alegerea de a fii cel mai bun pentru tine si in sufletul tau.

Asta am invatat in cei 20 de ani pe care i-am petrecut in sala de gimnastica.

Azi inchei acest capitol frumos din viata mea.

Ma simt impacata si multumita cu alegrea pe care am facut-o!

Este timpul pentru o viata normala si un pic mai linistita.

Am pus cipici de o parte, Costumul in dulap si tot ce am trait pana acum intr-un sertar micut acolo in inima si mintea mea.

As vrea sa spun multe insa nu imi pot aduna cuvintele pentru o singura postare.

Vreau sa stiti ca va apreciez pe voi, cei ce ma urmariti cu drag, imi scrieti si imi transmiteti ganduri pozitive.

Si vreau sa multumesc persoanelor ce chiar mi au dorit binele macar odata in acesti 20 de ani de cand am inceput gimnastica!

Un nou capitol este gata sa inceapa odata cu noul an!

Iubire pentru toata lumea!”

Larisa Iordache a publicat un mesaj emoționant după decizia de retragere din gimnastică, o postare care a strâns peste 500 de comentarii.

