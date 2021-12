Larisa Iordache se retrage din gimnastică, după 7 operații la picior

Larisa Iordache, una dintre cele mai importante gimnaste ale României, se retrage din gimnastică la vârsta de 25 de ani. Sportiva își încheie cariera după ce a suferit 7 operații la picior.

Gimnasta Larisa Iordache a trecut recent printr-o nouă intervenție la Viena, după Jocurile Olimpice de la Tokyo. La câteva săptămâni de la intervenția chirurgicală, sportiva și-a anunțat retragerea.

„Am luat decizia de a părăsi acest vis frumos al meu, gimnastica. Mă voi retrage de data asta cu sufletul împăcat. Nu voi mai avea niciun gând de a mă supune pe mine la încercări din punct de vedere psihic. Din păcate, mă retrag pentru oamenii aceia care încă îmi pun întrebări când mă văd în competiție. Dar, din fericire pentru mine, mă retrag.”, a spus Larisa Iordache la podcastul „Fain&Simplu cu Mihai Morar”.

Cea mai mare gimnastă a României din ultimii ani a precizat că pleacă din lumea gimnasticii cu sufletul împăcat. Pentru Larisa Iordache se încheie un capitol intens din viață, unul care a adus România în atenția lumii. Sportiva are 16 medalii europene, fiind a doua cea mai medaliată sportivă la acest nivel, după legendara rusoaică Svetlana Horkina. De asemenea, din cele 24 de medalii, una este de bronz olimpic, 2 medalii de argint la Campionatele Mondiale, dar și 7 titluri europene.

Gimnasta a suferit mai multe operații

„Am realizat că eu sunt mai importantă. Corpul meu este mai important. Eu trăiesc în el și trebuie să am grijă de el. Gimnastica îmi oferă plăcerea, dar mă și îngenunchează. Eu am făcut tot ce am putut.”, a mai spus gimnasta.

Larisa Iordache a declarat că problemele de sănătate au determinat-o să ia această decizie. De asemenea, gimnasta susține că se aștepta la o înțelegere mai mare din partea Federației, în special după Jocurile Olimpice de la Tokyo. Larisa Iordache s-a retras din competiție în finala la bârnă. Aceasta s-a accidentat în timpul concursului și a avut nevoie de intervenția medicilor.

„Aș fi vrut să purtăm o discuție de la om la om. Am cerut și am inițiat o discuție, chiar înainte să plec la Viena. Totul era la cald, erau toți dezamăgiți de situați în sine și de mine. Mi s-a zic că dacă eu știam sigur că iau medalie la bârnă, intram în finală. Am rămas șocată. Eram sigură că iau medalie. Au fost 3 motive pentru care am fost suspectată: că mi-era frică de concurs, că nu puteam să iau medalie și că nu voiam.”, a spus Larisa Iordache.

