Klarna se integrează în Apple Pay pentru plăți în magazine, în SUA și Marea Britanie

Klarna va oferi utilizatorilor Apple Pay posibilitatea de a accesa credite tip „cumperi acum, plătești mai târziu” (BNPL) direct la casele de plată din magazinele din SUA și Marea Britanie. Noua opțiune extinde colaborarea dintre cele două companii, după lansarea de anul trecut a plăților în rate pentru cumpărături online și în aplicații prin Apple Pay.

Apple Pay este unul dintre acele produse pe care consumatorii le apreciază la nivel global pentru ușurința, siguranța și confidențialitatea oferite. Integrarea Klarna în această experiență aduce mai multă flexibilitate oamenilor. Este un nou pas important în transformarea Klarna într-o soluție de plată de zi cu zi, atât online, cât și offline, a declarat Sebastian Siemiatkowski, cofondator și CEO al Klarna.

La momentul plății cu Apple Pay, clienții vor putea selecta Klarna și opta pentru „Pay Later” pentru a vizualiza planurile de plată disponibile.

În SUA, achizițiile de peste 35 de dolari pot fi împărțite în patru rate fără dobândă sau plătite integral în termen de 30 de zile, de asemenea fără dobândă. Pentru sumele mai mari, vor fi disponibile și planuri de finanțare lunară. În Marea Britanie, opțiunile includ plata integrală, plata în 3 rate sau amânarea plății.

Klarna intră astfel în competiție directă cu rivalul său Affirm, care a lansat deja o funcționalitate similară în SUA, permițând clienților să împartă costurile în rate bilunare sau lunare, cu dobânzi cuprinse între 0% și 36% APR.

