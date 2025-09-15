Spotify schimbă regulile pentru versiunea gratuită

Spotify a anunțat o schimbare majoră pentru utilizatorii săi gratuiti: acum aceștia pot căuta, reda și partaja orice piesă muzicală fără a fi nevoiți să treacă la un abonament Premium. Măsura vine după lansarea audio Lossless pentru abonații plătitori și elimină una dintre cele mai frustrante limitări ale versiunii gratuite, care până acum permitea doar redarea aleatorie a melodiilor.

Ce se schimbă

Anterior, utilizatorii Spotify fără abonament erau obligați să asculte melodiile în ordine aleatorie și aveau doar șase sărituri pe oră pentru a ajunge la piesa dorită. Noua actualizare le permite să „aleagă și să redea orice melodie doresc”, conform declarațiilor Spotify. Totuși, există încă unele limitări: după ascultarea primei piese, aplicația poate reveni la modul shuffle, iar există un plafon zilnic necunoscut de minute de redare la cerere.

Această modificare face experiența gratuită mult mai atractivă, reducând motivele utilizatorilor de a recurge la servicii concurente, precum YouTube, pentru a asculta o melodie specifică fără restricții. În plus, Spotify urmărește să stimuleze partajarea melodiilor pe rețelele sociale, deoarece până acum utilizatorii care nu plăteau nu puteau reda imediat piesele trimise de prieteni.

Impactul asupra pieței de streaming

Actualizarea reflectă strategia Spotify de a crește implicarea utilizatorilor care nu plătesc, care reprezintă majoritatea bazei sale de clienți. Deși redarea gratuită va continua să includă reclame, accesul mai flexibil la muzică ar putea crește timpul petrecut în aplicație și, implicit, expunerea la publicitate.

Spotify demonstrează astfel că este dispus să îmbunătățească rapid experiența utilizatorilor, chiar și în versiunea gratuită, menținându-și poziția competitivă pe piața serviciilor de streaming muzical.

