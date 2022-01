Jocurile video care pot schimba vieți

Odată cu explodarea popularității e-sporturilor în India și îmbunătățirea infrastructurii tehnologice, o nouă generație de jucători speră devină milionari și să își schimbe viața, potrivit BBC.

Când Meet Maheshkumar Brahmbhatt a început să joace la vârsta de 15 ani, șansele erau foarte mici să devină unul dintre cei mai buni jucători de sport din India. Avea entuziasm și talent, dar își permitea doar un telefon ieftin pe care se chinuia să ruleze cele mai recente jocuri. La acestea s-au adăugat vitezele extrem de lente ale internetului și întreruperile frecvente de curent în micul său oraș Himatnagar din statul Gujarat.

De asemenea, părinții lui au dezaprobat hobby-ul acestuia. „De câte ori jucam, mi-au spus să mă opresc și să învăț”, spune Brahmbhatt, care acum are 23 de ani și poartă numele de Prince. „Abia când am câștigat niște premii în bani la o competiție și am început să-l ajut financiar pe tatăl meu, mi-au spus: OK, poți face asta”.

În 2019, Prince și cei trei coechipieri ai săi au câștigat 20.000 de dolari (14.800 de lire sterline) când au ajuns pe locul al treilea în jocul multiplayer battle royale cunoscut sub numele de PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) Mobile Club Open (PMCO) 2019 Spring India Finals. Prince a împărțit câștigul cu tatăl lui care conduce un mic magazin și era foarte împrumutat. Împrumutul a fost plătit și au mai rămas bani pentru a cumpăra mai multe acțiuni.

În timp ce a obținut o diplomă în informatică, Prince a continuat să concureze în turneele de sport PUBG ori de câte ori a putut. El a format o echipă formată cu colegii jucători Spraygod, Aladin și Sarang, pe care i-a cunoscut pe fiecare online, iar la începutul lui 2020 echipa a fost achiziționată de o companie locală numită Grapple Creation X (GcX). Proprietarul său, Santosh Pechetti, a numit echipa „7Sea” după cele șapte râuri majore care se varsă în India și pentru că șapte este considerat un număr norocos.

Atunci când o echipă sau un jucător de esports este achiziționat de un investitor, acesta poate primi sprijin practic și financiar, cum ar fi dispozitive de jocuri, computere și antrenori. În schimb, ei iau o mică parte din câștiguri.

Dar în septembrie 2020, guvernul indian a interzis PUBG Mobile, împreună cu 117 aplicații deținute de chinezi, în timpul unui impas militar cu China la Line of Actual Control (LAC). În urma unui protest masiv, în decembrie 2020, editorul chinez Krafton a anunțat lansarea unei versiuni indiene numită Battlegrounds Mobile India.

Marea surpriză pentru Prince a venit anul acesta, când GcX a fost achiziționat pentru o sumă nedezvăluită de Ampverse, un holding de sporturi cu sediul în Singapore, care ar putea oferi echipei un pas suplimentar în asistență. Ca parte a acordului, cei patru jucători de la 7Sea s-au mutat într-o casă de jocuri în august 2021, care este pentru uzul lor exclusiv. Vila cu șase dormitoare din Pune are cea mai recentă tehnologie, internet de mare viteză, mese pregătite de un bucătar și personal casnic. Jucătorii au un antrenor, analiști de performanță, un antrenor personal și „ambasadori sociali” care creează conținut online și hype în jurul mărcii 7Sea.

„Potențialul lor este enorm”, spune Charlie Baillie, director de strategie Ampverse. „Credem că, cu sprijinul și resursele potrivite, putem transforma 7Sea nu doar într-o echipă de jucători de mare succes, ci și în ceva mult mai mare: un brand și un stil de viață care rezonează cu tinerii indieni.”

În ultimele două luni, 7Sea a câștigat primul loc în India Today Dangal Championship și locul doi în Skyesports Championship 3.0.

Încrederea și ambiția lui Prince rezonează cu o nouă generație de jucători indieni, pentru care sporturile reprezintă o oportunitate de schimbare a vieții. Dar cum observă investitorii precum Ampverse următoarele mari talente și cum transformă talentul în succes?

Crearea idolilor e-sports

Ampverse se bazează pe un succes deja semnificativ. A fost fondată în 2019 și deține 11 echipe profesioniste de e-sport în Singapore, Thailanda, Vietnam și India. În 2020, a achiziționat o echipă de e-sport din a doua divizie thailandeză, numită Bacon Time, care, după un an cu Ampverse, a câștigat Liga Pro și a crescut de la un milion la 10 milioane de adepți și a câștigat venituri de 1,5 milioane de dolari (1,1 milioane de lire sterline). Ampverse își propune să facă din 7Sea una dintre echipele de top din India în termen de 18 luni.

„Seamănă puțin cu industria muzicală”, spune Baillie, care a fost anterior șef al departamentului digital la Universal Music Group și a lucrat cu oameni ca Justin Bieber și Rihanna. „Ai oamenii tăi acolo ascultând trupe și artiști noi și încearcă să găsească următorul Justin Bieber sau Rihanna. Pentru a face asta, trebuie să cunoști întregul talent.”

Echipa Ampverse de cercetători de talente petrec mult timp cercetând ligile de sport profesioniști și amatori. Cercetașii folosesc instrumente interne pentru a compara valorile de performanță, cum ar fi „raportul uciderilor”. Culegând date de pe YouTube, Facebook și TikTok, Ampverse poate compară creșterea abonaților, ratele de implicare și „timpul de așteptare”.

„Orice echipă de esports de succes înseamnă munca în echipă”, spune el. „Cu toții am văzut jucători de fotbal care ar putea fi absolut genii pe cont propriu, dar dacă nu joacă bine cu o echipă, aceasta afectează dinamica.”

Abilitățile de strategie și timpii de reacție sunt importanți, la fel ca forța mentală. 7Sea folosește metoda „scrum”, un cadru de teambuilding utilizat de obicei în mediile IT, care poate, de asemenea, să întărească încrederea și mentalitatea. Antrenorul lor acționează ca „scrum master” și conduce 7Sea printr-un program zilnic riguros, care adesea începe cu un antrenor personal care îndrumează jucătorii prin sesiuni de exerciții și meditație.