ISU Prahova a distribuit 35000 de litri în localitățile afectate de criza apei menajere

Foto Facebook MONEY.ro, 30 noiembrie 2025

Peste 35.000 de litri de apă au fost distribuiți luni cu cisternele ISU Prahova în trei localități din județ, afectate de criza apei menajere.

Potrivit ISU Prahova, cu ajutorul autocisternelor din dotarea inspectoratului s-a distribuit luni apă în municipiul Câmpina, în mai multe locații precum Căminul de bătrâni Conacul Bunicii, Casa Tineretului și Liceul Electromecanic, în orașul Băicoi, la Spitalul Patrick, și în comuna Telega.

Pe parcursul zilei a fost distribuită o cantitate de apă menajeră de peste 35.000 litri.

Prefectura Prahova a anunțat că de duminică seara a început distribuirea apei îmbuteliate pe care Guvernul României o furnizează către populația afectată de criza apei potabile.

Peste 100.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc, de câteva zile, apă în sistem centralizat, întrucât apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, duminică, Hotărârea nr. 32, prin care se aprobă distribuirea din rezervele de stat a apei potabile și se dispun măsuri urgente pentru sprijinirea populației afectate.

Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
