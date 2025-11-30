Autoritățile estimează că problemele ar putea continua și în zilele următoare și solicită instituțiilor locale să declare stare de urgență

Administrația Națională „Apele Române” avertizează că situația de la barajul Paltinu, care alimentează cu apă potabilă o mare parte a județului Prahova, a ajuns într-un punct „critic” din cauza ploilor abundente. Autoritățile estimează că problemele ar putea continua și în zilele următoare și solicită instituțiilor locale să declare stare de urgență.

Potrivit instituției, nivelul ridicat al aluviunilor și turbiditatea exagerată, combinate cu lucrările în curs din zona barajului, au depășit capacitatea de tratare a apei brute. Astfel, alimentarea a fost sistată în mai multe localități din jurul Stației de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei.

Specialiștii au intervenit de urgență pentru înlocuirea filtrelor, ceea ce a permis reluarea parțială a procesului de tratare, însă numai la un debit redus, de aproximativ 2 metri cubi pe secundă. În același timp, echipele tehnice monitorizează constant calitatea apei pentru a identifica momentul în care alimentarea poate fi repornită în siguranță.

Până la normalizarea situației, Hidro Prahova livrează apă din surse alternative comunităților afectate. Apele Române fac apel către autoritățile județene să ia în calcul declararea unei situații de urgență, ceea ce ar permite furnizarea apei pentru uz casnic chiar și înainte de reluarea distribuției de apă potabilă.

Conform estimărilor, serviciile ar putea fi restabilite abia la câteva zile după oprirea precipitațiilor, în condițiile în care turbiditatea scade la valorile necesare tratării.

Criza a afectat 12 localități din Prahova, unde alimentarea cu apă potabilă a fost complet oprită. Consiliul Județean Prahova semnalează că instalațiile tehnice au fost depășite de nivelul de impurități din apă, iar normele de potabilitate nu mai pot fi respectate.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, critică modul în care a fost gestionată situația și acuză lipsa de profesionalism a instituțiilor responsabile, amintind că autoritățile au garantat anterior că lucrările de la baraj nu vor afecta populația. Ea anunță că trimite Corpul de Control pentru verificări și promite măsuri imediate, afirmând că „oamenii au nevoie de apă, nu de explicații”.

